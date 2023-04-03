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«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2023)

вчера, 13:45
Челси

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.45. Поставить на «Ливерпуль» можно по 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.403.573.02
Pari 2.35 3.50 2.95

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

Поражение «Челси» в последнем туре от «Астон Виллы» (0:2) повлекло за собой увольнение главного тренера Поттера. Теперь лондонский коллектив постарается уже без этого специалиста побороться с «Реалом» в Лиге Чемпионов и доигрывать сезона в АПЛ. В чемпионате команда занимает лишь 11 место с 38 очками и вряд ли может рассчитывать на что-нибудь серьезное. Еще одним матчем «Челси» за последнее время стала ничья с «Эвертоном» (2:2).

«Ливерпуль» имеет большие проблемы в нынешнем сезоне и идет только на восьмом месте в турнирной таблице. Коллектив не может конкурировать как раньше с лидерами АПЛ, но «Челси», как и «красные», пребывает в похожей ситуации. Подопечные Клоппа на пять пунктов опережают нынешнего соперника и в случае ничьи сможет сохранить этот отрыв. В прошлом туре «Ливерпуль» без особых шансов уступил «Манчестер Сити» (1:4), а ранее проиграл «Реалу» в Лиге Чемпионов (0:1).

Информация для ставок

  • «Челси» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Ливерпуль» уступил в семи выездных матчах из десяти последних
  • Пять последних матчей между клубами в основное время завершились ничейным результатом
  • Пять из шести встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива имеют большие проблемы с результатами, но в этот раз хозяева должны взять верх за счет эмоциональной составляющей после ухода главного тренера. Предлагаем сделать ставку на победу «Челси» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.40 2.05 1.83 1.62 2.41
Pari 2.02 1.80
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:53
Обе в не лучшем эмоциональном состоянии - возможно ничья.
Gahi
Gahi
вчера в 16:43
Исходя из состояния обеих команд то предпочтительнее скорее всего поставить на то что обе команды забьют. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:55
Обе команды в неважной форме и кому тут улыбнётся удача заранее предсказать не реально. Но голы в их исполнении ожидать вполне можно. Как бы там ни было, а в атаке у каждого из визави имеются исполнители с мировым именем в представлении не нуждающиеся. У Ливерпуля несмотря на все невзгоды с реализаций моментов порядок, 48 голов в 27 турах чемпионата забито. У Челси показатели гораздо скромнее, 29 мячей в активе. Однако перемены в тренерском штабе зачастую, хотя бы на первых порах приводят к положительным результатам. И если не очки набрать, то хотя бы просто гол забить "аристократы" пред глазами своих болельщиков скорее всего смогут. В трёх крайних свиданиях один из соперников не забивал. Эта серия уже сильно подзатянулась и скорее всего в грядущей дуэли она прервётся.
Гость
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