«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (04.04.2023)

1680518732

вчера, 13:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 2.45. Поставить на «Ливерпуль» можно по 2.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

Поражение «Челси» в последнем туре от «Астон Виллы» (0:2) повлекло за собой увольнение главного тренера Поттера. Теперь лондонский коллектив постарается уже без этого специалиста побороться с «Реалом» в Лиге Чемпионов и доигрывать сезона в АПЛ . В чемпионате команда занимает лишь 11 место с 38 очками и вряд ли может рассчитывать на что-нибудь серьезное. Еще одним матчем «Челси» за последнее время стала ничья с «Эвертоном» (2:2).

«Ливерпуль» имеет большие проблемы в нынешнем сезоне и идет только на восьмом месте в турнирной таблице. Коллектив не может конкурировать как раньше с лидерами АПЛ , но «Челси», как и «красные», пребывает в похожей ситуации. Подопечные Клоппа на пять пунктов опережают нынешнего соперника и в случае ничьи сможет сохранить этот отрыв. В прошлом туре «Ливерпуль» без особых шансов уступил «Манчестер Сити» (1:4), а ранее проиграл «Реалу» в Лиге Чемпионов (0:1).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Ливерпуль» уступил в семи выездных матчах из десяти последних

Пять последних матчей между клубами в основное время завершились ничейным результатом

Пять из шести встреч команд за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива имеют большие проблемы с результатами, но в этот раз хозяева должны взять верх за счет эмоциональной составляющей после ухода главного тренера. Предлагаем сделать ставку на победу «Челси» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.