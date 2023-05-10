«Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2023)

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вчера, 21:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.5. Поставить на гостей можно за 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Челси» своей победой в прошлом туре прервал целую серию поражений, но особого смысла «синим» это не принесло. Команда продолжает оставаться в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 42 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет шесть очков, а поэтому хозяевам необходимо побеждать, если они хотят закончить сезон в первой десятке. В прошлом туре «Челси» на выезде обыграл «Борнмут» (3:1), а ранее с тем же счетом уступил «Арсеналу».

«Ноттингем Форест» сражается за право остаться в АПЛ и на данный момент даже опережает зону вылета на три пункта. В активе клуба 33 набранных балла и в его интересах попытаться отобрать очки у нестабильных «аристократов». Матч будет интересным ведь гостям результат более важен, чем команде Лэмпарда. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились минимальным поражением «Брентфорду» (1:2) и победой в результативной игре с «Саутгемптоном» (4:3).

Информация для ставок

«Челси» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Ноттингем Форест» завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Гостям очень нужны очки, и они наверняка сумеют забить в этом противостоянии, но и вряд ли удержат свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.