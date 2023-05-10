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«Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (13.05.2023)

вчера, 21:23
Челси

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Челси». Коэффициент на победу «аристократов» составляет 1.5. Поставить на гостей можно за 6.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.466.99
Pari 1.50 4.30 6.70

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Челси» своей победой в прошлом туре прервал целую серию поражений, но особого смысла «синим» это не принесло. Команда продолжает оставаться в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 42 баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет шесть очков, а поэтому хозяевам необходимо побеждать, если они хотят закончить сезон в первой десятке. В прошлом туре «Челси» на выезде обыграл «Борнмут» (3:1), а ранее с тем же счетом уступил «Арсеналу».

«Ноттингем Форест» сражается за право остаться в АПЛ и на данный момент даже опережает зону вылета на три пункта. В активе клуба 33 набранных балла и в его интересах попытаться отобрать очки у нестабильных «аристократов». Матч будет интересным ведь гостям результат более важен, чем команде Лэмпарда. Два последних поединка «Ноттингем Форест» завершились минимальным поражением «Брентфорду» (1:2) и победой в результативной игре с «Саутгемптоном» (4:3).

Информация для ставок

  • «Челси» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Ноттингем Форест» завершились исходом «обе забьют»
  • «Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ноттингем Форест»
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Гостям очень нужны очки, и они наверняка сумеют забить в этом противостоянии, но и вряд ли удержат свои ворота на замке. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 2.02 1.87 1.56 2.54
Pari 1.97 1.83
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:44
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:31
Хозяева должны выиграть у Нотингема,класс у Челси на порядок выше !
Гость
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