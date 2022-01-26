Чили – Аргентина. Прогноз матча квалификации Чемпионата Мира (28.01.2022)

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вчера, 18:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое минимальное предпочтение сборной Чили. На победу команды хозяев линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15, а победа Аргентины принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.84. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.05

Форма команд

Чили перед стартом очередного тура квалификации не входит в топ-5 команд, которые пройдут на турнир или продолжат борьбу в стыковых матчах. Команда занимает только шестое место с набранными 16 очками, но решающие встречи еще впереди и все в руках чилийских футболистов. Отставание от четвертого места составляет всего одно очко, поэтому успех в следующих матчах наверняка поднимет коллектив на несколько позиций вверх. В прошлом туре Чили проиграл Эквадору (0:2), а немного ранее вырвал победу на выезде у Парагвая (1:0).

Сборная Аргентины хорошо проводит квалификацию и по набранным очкам уступает только Бразилии. Команда идет на второй позиции в турнирной таблице с набранными 29 очками, отставая от лидера не шесть пунктов. Тем не менее, коллектив уже обеспечил себе путевку в Катара на Чемпионат Мира 2022 и может спокойно доигрывать оставшиеся матчи.

Информация для ставок

Аргентина не проигрывает уже 27 матчей подряд во всех турнирах

Чили одержал четыре победы в десяти последних встречах во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Чили выиграл только один домашний поединок с Аргентиной из 12 последних

Прогноз

Чили исторически неудачно играет с Аргентиной, особенно на своем стадионе. Предполагаем, что матч будет зрелищным, а сборные поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Фонбет.