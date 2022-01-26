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Чили – Аргентина. Прогноз матча квалификации Чемпионата Мира (28.01.2022)

вчера, 18:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое минимальное предпочтение сборной Чили. На победу команды хозяев линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.15, а победа Аргентины принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.733.232.76
Фонбет 2.65 3.05 2.90
Мелбет 2.60 3.15 2.88
1XBET 2.64 3.16 2.82

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.84. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.03. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.05

Форма команд

Чили перед стартом очередного тура квалификации не входит в топ-5 команд, которые пройдут на турнир или продолжат борьбу в стыковых матчах. Команда занимает только шестое место с набранными 16 очками, но решающие встречи еще впереди и все в руках чилийских футболистов. Отставание от четвертого места составляет всего одно очко, поэтому успех в следующих матчах наверняка поднимет коллектив на несколько позиций вверх. В прошлом туре Чили проиграл Эквадору (0:2), а немного ранее вырвал победу на выезде у Парагвая (1:0).

Сборная Аргентины хорошо проводит квалификацию и по набранным очкам уступает только Бразилии. Команда идет на второй позиции в турнирной таблице с набранными 29 очками, отставая от лидера не шесть пунктов. Тем не менее, коллектив уже обеспечил себе путевку в Катара на Чемпионат Мира 2022 и может спокойно доигрывать оставшиеся матчи.

Информация для ставок

  • Аргентина не проигрывает уже 27 матчей подряд во всех турнирах
  • Чили одержал четыре победы в десяти последних встречах во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Чили выиграл только один домашний поединок с Аргентиной из 12 последних

Прогноз

Чили исторически неудачно играет с Аргентиной, особенно на своем стадионе. Предполагаем, что матч будет зрелищным, а сборные поделят очки. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.70 1.65 2.30
Мелбет 1.59 2.51
1XBET 1.59 2.51
Все комментарии
catnfm6mdvnf
catnfm6mdvnf
вчера в 19:45
Чили выиграет матч.
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