Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2022)

вчера, 14:56
Динамо (Москва)

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.4. Поверить в успех «Динамо» можно по коэффициенту 2.95. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.35

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.373.433.03
Фонбет 2.50 3.30 2.90
Мелбет 2.52 3.50 3.00

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8.

Форма команд

ЦСКА потерял все шансы побороться за чемпионство и на данный момент его главной задачей становится сохранение третьей позиции и завоевание бронзовых медалей РПЛ. Клуб набрал 44 очка и опережает ближайшего соперника на один пункт, поэтому нуждается в очках в предстоящем матче против сверхмотивированного соперника. В прошлом матче ЦСКА уступил «Спартаку» в кубке России (0:1), а ранее не смог дожать на выезде «Уфу» в чемпионате (1:1).

«Динамо» Москва уже выдало один из лучших сезонов для себя за последние годы и даже сохраняет для себя шансы побороться за чемпионство. Команда идет на втором месте с 52 набранными баллами и отстает от «Зенита» на расстояние одной победы, а именно трех очков. Игра с «армейским» клубам в какой-то мере станет определяющей для коллектива и покажет, готово ли «Динамо» продолжать борьбу за чемпионство. В прошлой игре кубка России команда только в серии пенальти прошла «Балтику» (2:1), а в чемпионате обыграла на своем поле «Ахмат» (2:0).

Информация для ставок

  • ЦСКА не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • «Динамо» проиграло только одну встречу из последних десяти во всех турнирах
  • ЦСКА проиграл три из пяти последних поединков с «Динамо» Москва
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Динамо» нужна только победа и поэтому коллектив будет вынужден открываться в том случае, если результат будет не в пользу клуба. Предполагаем, что встреча закончится результативно и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.56 1.76 2.09
Фонбет 1.80 2.02
Мелбет 1.85 2.11
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:11
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
5caypku8sf7j
5caypku8sf7j
вчера в 20:24
Футбольный клуб ЦСКА выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 