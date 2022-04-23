ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.4. Поверить в успех «Динамо» можно по коэффициенту 2.95. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.35
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сегодня, 19:30
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8.
Форма команд
ЦСКА потерял все шансы побороться за чемпионство и на данный момент его главной задачей становится сохранение третьей позиции и завоевание бронзовых медалей РПЛ. Клуб набрал 44 очка и опережает ближайшего соперника на один пункт, поэтому нуждается в очках в предстоящем матче против сверхмотивированного соперника. В прошлом матче ЦСКА уступил «Спартаку» в кубке России (0:1), а ранее не смог дожать на выезде «Уфу» в чемпионате (1:1).
«Динамо» Москва уже выдало один из лучших сезонов для себя за последние годы и даже сохраняет для себя шансы побороться за чемпионство. Команда идет на втором месте с 52 набранными баллами и отстает от «Зенита» на расстояние одной победы, а именно трех очков. Игра с «армейским» клубам в какой-то мере станет определяющей для коллектива и покажет, готово ли «Динамо» продолжать борьбу за чемпионство. В прошлой игре кубка России команда только в серии пенальти прошла «Балтику» (2:1), а в чемпионате обыграла на своем поле «Ахмат» (2:0).
Информация для ставок
- ЦСКА не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Динамо» проиграло только одну встречу из последних десяти во всех турнирах
- ЦСКА проиграл три из пяти последних поединков с «Динамо» Москва
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Динамо» нужна только победа и поэтому коллектив будет вынужден открываться в том случае, если результат будет не в пользу клуба. Предполагаем, что встреча закончится результативно и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.