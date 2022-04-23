ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2022)

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вчера, 14:56

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.4. Поверить в успех «Динамо» можно по коэффициенту 2.95. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 3.35

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.8.

Форма команд

ЦСКА потерял все шансы побороться за чемпионство и на данный момент его главной задачей становится сохранение третьей позиции и завоевание бронзовых медалей РПЛ . Клуб набрал 44 очка и опережает ближайшего соперника на один пункт, поэтому нуждается в очках в предстоящем матче против сверхмотивированного соперника. В прошлом матче ЦСКА уступил «Спартаку» в кубке России (0:1), а ранее не смог дожать на выезде «Уфу» в чемпионате (1:1).

«Динамо» Москва уже выдало один из лучших сезонов для себя за последние годы и даже сохраняет для себя шансы побороться за чемпионство. Команда идет на втором месте с 52 набранными баллами и отстает от «Зенита» на расстояние одной победы, а именно трех очков. Игра с «армейским» клубам в какой-то мере станет определяющей для коллектива и покажет, готово ли «Динамо» продолжать борьбу за чемпионство. В прошлой игре кубка России команда только в серии пенальти прошла «Балтику» (2:1), а в чемпионате обыграла на своем поле «Ахмат» (2:0).

Информация для ставок

ЦСКА не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах

не может победить уже четыре матча подряд во всех турнирах «Динамо» проиграло только одну встречу из последних десяти во всех турнирах

ЦСКА проиграл три из пяти последних поединков с «Динамо» Москва

проиграл три из пяти последних поединков с «Динамо» Москва Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Динамо» нужна только победа и поэтому коллектив будет вынужден открываться в том случае, если результат будет не в пользу клуба. Предполагаем, что встреча закончится результативно и рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Фонбет.