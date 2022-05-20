ЦСКА — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 12:22

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех «Ростова» можно по коэффициенту 4.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.3.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.12.

Форма команд

ЦСКА проиграл несколько последних матчей подряд и лишил себя шансов на третье место в чемпионате России по итогам этого сезона. Сейчас «армейцы» идут только на пятом месте, и максимум могут сместиться только на одну позицию вверх или вниз. Тем не менее, клуб постарается порадовать болельщиков и завершить нынешний футбольный год победой. Два последних поединка ЦСКА проиграл «Краснодару» и «Сочи» с одинаковым счетом (0:1).

«Ростов» проиграл всего одну встречу из пяти последних в чемпионате России и занимает девятое место с 38 баллами. Самую главную задачу команда выполнила, а именно вовремя покинула зону вылета и обеспечила безопасное от нее расстояние. Предстоящая игра с ЦСКА обещает быть интересной, хоть и не имеет турнирных задач. В прошлом туре «Ростов» обыграл на своем поле «Химки», а ранее разошелся миром с «Уфой» (0:0).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл только один матч из последних восьми во всех турнирах

выиграл только один матч из последних восьми во всех турнирах Пять из шести выездных матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»

ЦСКА выиграл три последних встречи у «Ростова»

выиграл три последних встречи у «Ростова» Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

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