ЦСКА — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех «Ростова» можно по коэффициенту 4.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.3.
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4 : 0
завершен
21 мая 2022, 17:00
суббота
Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.73. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.12.
Форма команд
ЦСКА проиграл несколько последних матчей подряд и лишил себя шансов на третье место в чемпионате России по итогам этого сезона. Сейчас «армейцы» идут только на пятом месте, и максимум могут сместиться только на одну позицию вверх или вниз. Тем не менее, клуб постарается порадовать болельщиков и завершить нынешний футбольный год победой. Два последних поединка ЦСКА проиграл «Краснодару» и «Сочи» с одинаковым счетом (0:1).
«Ростов» проиграл всего одну встречу из пяти последних в чемпионате России и занимает девятое место с 38 баллами. Самую главную задачу команда выполнила, а именно вовремя покинула зону вылета и обеспечила безопасное от нее расстояние. Предстоящая игра с ЦСКА обещает быть интересной, хоть и не имеет турнирных задач. В прошлом туре «Ростов» обыграл на своем поле «Химки», а ранее разошелся миром с «Уфой» (0:0).
Информация для ставок
- ЦСКА выиграл только один матч из последних восьми во всех турнирах
- Пять из шести выездных матчей «Ростова» завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл три последних встречи у «Ростова»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
ЦСКА имеет хорошую статистику личных встреч с «Ростовом» в последнее время и вероятнее всего, на своем стадионе сможет ее продлить. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65.