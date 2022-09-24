ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч Кубка России (28.09.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.
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28 сентября 2022, 20:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.
Форма команд
ЦСКА достаточно успешно выступает в чемпионате России, но и в кубке страны набрали максимальные шесть очков. В домашнем поединке с «Сочи» у «армейцев» есть отличная возможность сделать первый реальный шаг к победе в группе в случае успеха. В двух последних матчах ЦСКА проиграл неожиданно «Торпедо» (0:1) и одолел «Урал» в кубке России (2:1).
«Сочи» сдал в результатах на всех направлениях и практически не выигрывал в последнее время. В чемпионате России коллектив опустился уже на шестое место с 17 очками, а в кубке страны не набрал еще ни одного балла. В прошлом матче в рамках РПЛ «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ранее уступил «Торпедо» в кубке страны (1:3).
Информация для ставок
- ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Сочи» не может выиграть уже пять выездных матчей подряд
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Три из четырех матчей между командами на поле ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
ЦСКА выглядит более стабильно и уверенно, чем «Сочи» и на своем поле болельщики будут ждать от «армейцев» исключительно уверенной победы. Предлагаем сделать ставку на победу ЦСКА можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.