ЦСКА — «Сочи». Прогноз на матч Кубка России (28.09.2022)

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вчера, 13:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА , ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.4, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.63.

Форма команд

ЦСКА достаточно успешно выступает в чемпионате России, но и в кубке страны набрали максимальные шесть очков. В домашнем поединке с «Сочи» у «армейцев» есть отличная возможность сделать первый реальный шаг к победе в группе в случае успеха. В двух последних матчах ЦСКА проиграл неожиданно «Торпедо» (0:1) и одолел «Урал» в кубке России (2:1).

«Сочи» сдал в результатах на всех направлениях и практически не выигрывал в последнее время. В чемпионате России коллектив опустился уже на шестое место с 17 очками, а в кубке страны не набрал еще ни одного балла. В прошлом матче в рамках РПЛ «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ранее уступил «Торпедо» в кубке страны (1:3).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах «Сочи» не может выиграть уже пять выездных матчей подряд

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех матчей между командами на поле ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

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