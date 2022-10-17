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ЦСКА — «Торпедо». Прогноз на матч кубка России (19.10.2022)

вчера, 20:56
Болельщики ЦСКА

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют ЦСКА, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Сделать выбор в пользу гостей можно по 8.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.354.948.67

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.

Форма команд

ЦСКА уверенно выступает в кубке России и добился максимального результата за три сыгранные тура. По сути, следующая победа «армейцев» выводит их в плей-офф, и такая возможность представится уже в ближайшие дни в матче с аутсайдером РПЛ. Два последних матча ЦСКА завершились ничьими со «Спартаком» (2:2) и «Динамо» Москва (1:1).

«Торпедо» смог набрать лишь три очка в первой половине группового этапа кубка России и занимает третье место. Поражение в предстоящем матче существенно осложнит задачу на выход в плей-офф, особенно если свой матч выиграет «Урал», который опережает команду на три балла. В прошлом туре чемпионата России «Торпедо» минимально проиграл «Локомотиву» (0:1), а неделей ранее сыграл в безголевую ничью с «Пари НН».

Информация для ставок

  • ЦСКА проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти матчей «Торпедо» завершились исходом «обе забьют – нет»
  • ЦСКА выиграл у «Торпедо» три из пяти последних матчей, при двух поражениях
  • Четыре из шести матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

После поражения в чемпионате от «Торпедо», «армейцы» вряд ли захотят допускать подобную осечку в кубке страны. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу ЦСКА с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:23
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
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