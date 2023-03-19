ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России. (19.03.2023)

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сегодня, 10:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа ЦСКА оценивается за 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.94. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

ЦСКА сейчас не выглядит уверенно в своих матчах, и разумеется, это сказывается на турнирной таблице. «Армейцы» занимают пятое место и имеют в своем активе 32 набранных балла, что на 16 пунктов меньше, чем у лидера. Тем не менее, поединки с «Зенитом» всегда принципиальны для болельщиков, независимо от турнирной интриги. Два последних матча ЦСКА завершились ничьей с «Крыльями Советов» в кубке России (2:2) и разгромом самарского клуба в чемпионате (4:0).

«Зенит» покинул кубок России, что стало для болельщиков неприятной неожиданность, ведь команда не принимает участие в еврокубках и упустила внутренний трофей. Однако в чемпионате у чемпиона России проблем практически нет, и он лидирует с 48 очками, опережая «Спартак» на восемь очков и имея одну игру в запасе. В прошлой игре «Зенит» уступил в серии пенальти «Динамо» М в кубке (1:2), а ранее выиграли в чемпионате у «Химок» (3:2).

Информация для ставок

ЦСКА выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах «Зенит» уступил две игры из десяти последних на выезде во всех турнирах

ЦСКА проиграл девять из десяти последних матчей «Зениту» при одной ничьей

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