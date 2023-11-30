«Дармштадт» — «Кельн». Прогноз на матч Бундеслиги (01.12.2023)

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сегодня, 15:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Кельн». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.55. Победа «Дармштадта» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Дармштадт» совсем недалеко находится от зоны вылета и очень хочет туда не попасть по итогам нынешнего тура. Команда набрала девять очков и опережает на три пункта своего нынешнего соперника. Хозяевам очень важно не проиграть матч с конкурентом, а победа и вовсе существенно улучшит их положение. Два последних матча «Дармштадта» завершились ничьими с «Фрайбургом» (1:1) и «Майнцом» (0:0).

«Кельн» на данный момент является худшей командой Бундеслиги и это сильно разочаровывает болельщиков и руководство. Команда набрала всего шесть пунктов и ей нужны положительные результаты, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах. Если гостям удастся набрать три очка в этой игре, это было бы первым шагом к выходу из кризиса. В прошлом туре «Кельн» минимально уступил «Баварии» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Бохумом» (1:1).

Информация для ставок

«Кельн» одержал лишь две победы на выезде в десяти последних встречах (официальных)

«Дармштадт» не может выиграть уже пять матчей подряд

«Кельн» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Дармштадтом»

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды вновь повторят самый популярный исход между ними за последнее время, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.