«Ден Хааг» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

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вчера, 19:38

«Ден Хааг» примет «Эммен» в рамках третьего тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Эммен». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев за 2.90.

Форма команд

«Ден Хааг» набрал шесть баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — две победы. «Ден Хааг» забил пять мячей и пропустил всего один раз.

«Эммен» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб стартовал в Нидерландах не лучшим образом, команда набрала всего один пункт. «Эммен» не смог выиграть в двух стартовых турах, у команды одна ничья и одно поражение.

Информация для ставок

«Эммен» выиграл три матча из последних пяти

«Ден Хааг» выиграл два матча из последних пяти

«Эммен» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

В чемпионате Нидерландов всегда можно увидеть обилие забитых мячей и совершенно не важно, какой матч вы включили. Этот поединок не станет исключением из правил. На этот матч можно поставить тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35.