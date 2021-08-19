«Ден Хааг» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

«Ден Хааг» примет «Эммен» в рамках третьего тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит этого поединка — «Эммен». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу хозяев за 2.90.
Форма команд
«Ден Хааг» набрал шесть баллов и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — две победы. «Ден Хааг» забил пять мячей и пропустил всего один раз.
«Эммен» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице. Клуб стартовал в Нидерландах не лучшим образом, команда набрала всего один пункт. «Эммен» не смог выиграть в двух стартовых турах, у команды одна ничья и одно поражение.
Информация для ставок
- «Эммен» выиграл три матча из последних пяти
- «Ден Хааг» выиграл два матча из последних пяти
- «Эммен» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах
Прогноз
В чемпионате Нидерландов всегда можно увидеть обилие забитых мячей и совершенно не важно, какой матч вы включили. Этот поединок не станет исключением из правил. На этот матч можно поставить тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.35.
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