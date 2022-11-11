«Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (13.11.2022)

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вчера, 19:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является ЦСКА , поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.55. Сделать выбор в пользу «Динамо» М предлагается по 2.6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.68.

Форма команд

«Динамо» Москва старается стабильно набирать очки в чемпионате, но слишком много потеряло в прошлых месяцах и сейчас занимает только шестое место с 26 баллами в активе. Матчи с ЦСКА всегда принципиальны для команды, поэтому эта встреча будет интересная, несмотря на турнирное положение. Два последних поединка «Динамо» завершились поражением от «Ростова» (1:2) и разгромом «Химок» (6:1).

ЦСКА продолжает «буксовать» и в последних матчах довольно редко побеждает. Сейчас команде удается удерживать четвертое место с 29 баллами, а отрыв от ближайшего соперника составляет три пункта. Чтобы не опуститься еще ниже, «армейцам» очень важно набрать баллы в этой встрече. В прошлой игре ЦСКА неожиданно проиграл на своем поле «Пари НН» (0:1), а ранее выиграл у «Локомотива» (1:0).

Информация для ставок

«Динамо» Москва выиграло только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА забивал в восьми последних матчах из десяти на выезде

забивал в восьми последних матчах из десяти на выезде Три из пяти последних матчей команд на поле «Динамо» завершились ничьей (0:0)

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Командам есть что терять, поэтому предполагаем, что матч не станет слишком результативным. Предлагаем сделать свой выбор в пользу тотала меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.