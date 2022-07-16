«Динамо» Москва – «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (17.07.2022)

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16 июля 2022, 11:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Ростов» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Динамо» Москва неплохо провело прошлый сезон, однако его концовка у клуба не удалась. Таким образом, коллектив занял третье место и смог сохранить большую часть ключевых игроков. Первый тур против «Ростова» не обещает динамовцам легкой прогулки, поэтому тренерскому штабу следует серьезно отнестись к сопернику. В последних двух товарищеских поединках «Динамо» Москва разошлось миром с «Локомотивом» (3:3) и обыграло «Рубин» (2:0).

«Ростов» провалил старт прошлого сезона и сделал выводы из собственных ошибок. Сейчас коллектив с юга России постарается более стабильно набирать очки под руководством Валерия Карпина. Предстоящая встреча обещает быть очень интересной как для болельщиков обоих клубов, так и для нейтральных зрителей. В прошлом товарищеском матче «Ростов» уступил «Краснодару» (1:2), а ранее обыграл «Форте» (3:2).

Информация для ставок

«Динамо» выиграло только два матча из десяти в основное время во всех турнирах

«Ростов» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Динамо» Москва выиграло три из пяти домашних матчей против «Ростова» за последнее время

Прогноз

«Динамо» Москва в последние месяцы играет очень нестабильно, и мы предполагаем, что брать победу хозяев слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.