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«Динамо» Москва — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (01.04.2023)

сегодня, 18:05
Сочи

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Москва, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.953.85
Лига Ставок 1.93 4.00 3.95

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Динамо» Москва набрало девять очков из пятнадцати в пяти последних турах РПЛ и надеется вернуться в группу лидеров. На данный момент коллектив занимает четвертое место с 35 баллами и пять пунктов уступает московскому «Спартаку». Два последних матча в чемпионате России для «Динамо» завершились сложной выездной победой над «Уралом» (1:0) и поражением от «Краснодара» (1:3).

«Сочи» испытывают сейчас большие проблемы с результатами и соответственно опускаются вниз по турнирной таблице. Серебряный призер прошлого года перед стартом очередного тура занимает девятое место с 28 баллами и на один пункт отстает от «Краснодара», а букмекеры отдают предпочтение в этой игре сопернику. Два последних поединка «Сочи» завершились крупными поражениями от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4).

Информация для ставок

  • «Динамо» М выиграло шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Сочи» завершились вариантом «обе забьют — нет»
  • Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Сочи» выиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» М при двух поражениях

Прогноз

Оба коллектива нестабильны, но за счет домашнего стадиона «Динамо» М является явным фаворитом. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.68 2.27
Лига Ставок 2.13 1.69 1.69 2.14
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:23
Победа Динамо с минимальным преимуществом.
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