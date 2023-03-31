«Динамо» Москва — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (01.04.2023)

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сегодня, 18:05

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Динамо» Москва, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.12. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.67.

Форма команд

«Динамо» Москва набрало девять очков из пятнадцати в пяти последних турах РПЛ и надеется вернуться в группу лидеров. На данный момент коллектив занимает четвертое место с 35 баллами и пять пунктов уступает московскому «Спартаку». Два последних матча в чемпионате России для «Динамо» завершились сложной выездной победой над «Уралом» (1:0) и поражением от «Краснодара» (1:3).

«Сочи» испытывают сейчас большие проблемы с результатами и соответственно опускаются вниз по турнирной таблице. Серебряный призер прошлого года перед стартом очередного тура занимает девятое место с 28 баллами и на один пункт отстает от «Краснодара», а букмекеры отдают предпочтение в этой игре сопернику. Два последних поединка «Сочи» завершились крупными поражениями от «Факела» (0:3) и «Оренбурга» (0:4).

Информация для ставок

«Динамо» М выиграло шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Сочи» завершились вариантом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» выиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» М при двух поражениях

Прогноз

Оба коллектива нестабильны, но за счет домашнего стадиона «Динамо» М является явным фаворитом. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.