«Динамо» Москва – «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 10:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Сочи» оценивается по 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Динамо» Москва не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате и на данный момент опережает нынешнего соперника только по дополнительным показателям. В активе клубов по 54 балла и чтобы сохранить второе место по итогам сезона, хозяевам достаточно будет не проиграть этот поединок. В прошлом туре РПЛ «Динамо» Москва сыграло вничью с «Локомотивом» (3:3), а ранее уступило на выезде «Крыльям Советов» (2:5).

«Сочи» отлично провел заключительную часть сезона и заслужил только уважительные отзывы. Клуб идет на третьей позиции, но за счет лучших показателей в чемпионате у «Динамо», команде необходимо только побеждать, чтобы завершить сезон с серебряными медалями на шее. В любом случае зрителей ожидает интересный поединок, не лишенный турнирной интриги. Два последних матча «Сочи» завершились ничьей с «Нижним Новгородом» (0:0) и победой над ЦСКА (1:0).

Информация для ставок

«Сочи» проиграл лишь одну игру из десяти последних во всех турнирах, а «Динамо» уступило в трех поединках

«Сочи» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Динамо» Москва выиграло две последние встречи с «Сочи»

Прогноз

«Динамо» Москва не показывает привычный футбол в последних матчах, однако коллектив осознает, что проигрывать ему нельзя ни в коем случае. Предлагаем сделать ставку, что команды поделят очки по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Фонбет.