«Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России (06.03.2022)

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вчера, 14:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.04. Победа «народной» команды оценивается по 3.78, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.952. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.844. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Динамо» Москва отлично проводит сезон и старается навязать борьбу за чемпионство «Зениту». Команда занимает второе место в турнирной таблице и набрал 39 очков, отставая от питерского клуба всего на два балла. Предстоящий матч со «Спартаком» считался принципиальным во все времена, поэтому большая разница в турнирном положении сейчас не так важна. В прошлом туре РПЛ «Динамо» обыграло «Химки» (3:0), а ранее до зимнего перерыва разошлось вничью с «Зенитом» (1:1).

В клубе произошли большие перемены, и сменился главный тренер. Нынешний сезон уже можно считать провальным, ведь «красно-белые» редко выигрывают в чемпионате и занимают только девятое место с 23 очками. Новому тренерскому штабу необходимо проделать большую работу, чтобы вывести команду на ожидаемый болельщиками уровень. Два последних матча «Спартака» в чемпионате России завершились поражениями от ЦСКА (0:2) и «Сочи» (0:3).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл только один поединок из пяти последних в чемпионате России

«Динамо» Москва уступило только в двух встречах из последних 15 на своем стадионе

«Спартак» выиграл три из четырех последних встреч с «Динамо»

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, но хозяева выглядят более убедительно и преследуют четкую цель, для которой нужно регулярно набирать очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.04.