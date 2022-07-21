«Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России. (24.07.2022)

1658409622

21 июля 2022, 16:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Торпедо» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.15.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

«Динамо» Москва не смогло обыграть на своем поле соперника в первом туре, чем оставило неприятный осадок у болельщиков клуба. Предстоящий матч станет еще одним московским дерби, которого болельщики давно не видели, ведь «Торпедо» только в этом сезоне пополнил ряды РПЛ . В прошлом туре «Динамо» Москва сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), а ранее в товарищеской встрече разошлось миром с «Локомотивом» (3:3).

У «Торпедо» первый блин вышел комом после длительного отсутствия в РПЛ , однако один матч ничего не значит и у команды будет еще много реальных шансов набрать очки. Коллектив пополнился несколькими новыми исполнителями и ему нужно время чтобы настроить игру, которую ставит тренерский штаб. В первом туре чемпионата «Торпедо» уступил на своем поле «Сочи» (1:3), а в товарищеском поединке проиграл воронежскому «Факелу» (1:2).

Информация для ставок

«Динамо» Москва выиграло только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Торпедо» одержало четыре выездных победы подряд во всех турнирах

«Торпедо» не может обыграть московское «Динамо» уже пять матчей подряд

Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Динамо» Москва имеет более высокий подбор исполнителей и на своем поле команда вероятнее всего сможет одержать победу. Сделать ставку на успех хозяев можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55.