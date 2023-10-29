«Динамо» Москва – «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2023)

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вчера, 10:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Урал» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Динамо» Москва в последних пяти турах РПЛ одержало лишь одну победу и это определенно расстраивает болельщиков и руководство. Команда на данный момент занимает шестое место и отстает от сразу двух соперников на два пункта, но имеет игру в запасе. В случае домашней победы над «Уралом», коллектив выйдет на третье место в таблице. Два последних матча «Динамо» завершились ничьими с «Локомотивом» (0:0) и «Факелом» (0:0).

У «Урала» также пошла неудачная полоса сезона, где команда практически не выигрывает. Клуб из Екатеринбурга опустился уже на 10 место с 16 очками, но высокая плотность турнирной таблицы позволяет резко подняться на несколько ступенек в случае пары успешных поединков подряд. В прошлом туре РПЛ «Урал» на своем поле крупно уступил «Сочи» (1:4), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).

Информация для ставок

«Урал» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд

«Урал» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва

Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Динамо» Москва неплохо играет на своем поле и вероятнее всего сможет набрать три очка в игре с нестабильным «Уралом». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.