«Динамо» Москва – «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (29.10.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.68. Победа «Урал» оценивается по 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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2 : 1
завершен
вчера, 16:30
Букмекеры не до конца верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.87. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Динамо» Москва в последних пяти турах РПЛ одержало лишь одну победу и это определенно расстраивает болельщиков и руководство. Команда на данный момент занимает шестое место и отстает от сразу двух соперников на два пункта, но имеет игру в запасе. В случае домашней победы над «Уралом», коллектив выйдет на третье место в таблице. Два последних матча «Динамо» завершились ничьими с «Локомотивом» (0:0) и «Факелом» (0:0).
У «Урала» также пошла неудачная полоса сезона, где команда практически не выигрывает. Клуб из Екатеринбурга опустился уже на 10 место с 16 очками, но высокая плотность турнирной таблицы позволяет резко подняться на несколько ступенек в случае пары успешных поединков подряд. В прошлом туре РПЛ «Урал» на своем поле крупно уступил «Сочи» (1:4), а ранее сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2).
Информация для ставок
- «Урал» выиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Динамо» не проигрывает на своем поле уже шесть матчей подряд
- «Урал» проиграл три из пяти последних матчей с «Динамо» Москва
- Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Динамо» Москва неплохо играет на своем поле и вероятнее всего сможет набрать три очка в игре с нестабильным «Уралом». Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.