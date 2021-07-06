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«Динамо» Загреб — «Валюр». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

вчера, 20:59

7 июля 2021 года «Динамо» сыграет против «Валюра» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.138.1521.03
Лига Ставок 1.14 7.80 18.00
Мелбет 1.10 8.20 21.00
1XBET 1.10 8.20 21.00
BetBoom 1.14 7.47 21.49

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на игру — победа «Динамо» Загреб по 1.16. Ничейный исход букмекеры оценивают в 7.10, а победу гостей в 20.00.

Форма команд

«Динамо» Загреб в минувшем сезоне досрочно стало чемпионом Хорватии. В прошедшем сезоне хорватский клуб забил 84 гола и пропустил 28 мячей. В предсезонных матчах «Динамо» выглядит уверенно, команда находится в хорошей форме, поэтому может навязать борьбу не только исландскому сопернику, но и любому другому клубу в мире.

«Валюр» выступает в чемпионате Исландии. Этот клуб набрал в нынешнем сезоне 27 пунктов и находится на первой строчке. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, три ничьих и одно поражение. Клуб забил 21 мяч и пропустил 11 голов. В последних матчах «Валюр» выглядит очень хорошо, клуб в отличной форме. Чемпионат Исландии слабее хорватского, однако не стоит недооценивать эту команду в противостоянии против «Динамо».

Информация для ставок

● «Динамо» не проигрывает 14 матчей кряду
● «Валюр» не проигрывает пять игр подряд
● «Динамо» Загреб забило 16 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что только «Динамо» забьет по коэффициенту 1.60. Еще одна актуальная ставка — только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.72 1.44 2.13 1.71
Лига Ставок 2.60 1.46 2.08 1.70
Мелбет 2.49 1.46
1XBET 2.49 1.46
BetBoom 4.95 1.17 2.72 1.45 2.12 1.71
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 21:05
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Валюр».
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