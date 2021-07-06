«Динамо» Загреб — «Валюр». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (07.07.2021)

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вчера, 20:59

7 июля 2021 года «Динамо» сыграет против «Валюра» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на игру — победа «Динамо» Загреб по 1.16. Ничейный исход букмекеры оценивают в 7.10, а победу гостей в 20.00.

Форма команд

«Динамо» Загреб в минувшем сезоне досрочно стало чемпионом Хорватии. В прошедшем сезоне хорватский клуб забил 84 гола и пропустил 28 мячей. В предсезонных матчах «Динамо» выглядит уверенно, команда находится в хорошей форме, поэтому может навязать борьбу не только исландскому сопернику, но и любому другому клубу в мире.

«Валюр» выступает в чемпионате Исландии. Этот клуб набрал в нынешнем сезоне 27 пунктов и находится на первой строчке. В нынешнем сезоне у команды восемь побед, три ничьих и одно поражение. Клуб забил 21 мяч и пропустил 11 голов. В последних матчах «Валюр» выглядит очень хорошо, клуб в отличной форме. Чемпионат Исландии слабее хорватского, однако не стоит недооценивать эту команду в противостоянии против «Динамо».

Информация для ставок

● «Динамо» не проигрывает 14 матчей кряду

● «Валюр» не проигрывает пять игр подряд

● «Динамо» Загреб забило 16 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что только «Динамо» забьет по коэффициенту 1.60. Еще одна актуальная ставка — только одна команда забьет в обоих таймах по коэффициенту 1.75.