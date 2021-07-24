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«Динамо» Минск – «Витебск»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (24.07.2021)

вчера, 11:14

24 июля в чемпионате Беларуси минское «Динамо» на своем поле примет «Витебск».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.176.94
Мелбет 1.32 4.95 13.90
1XBET 1.35 4.20 8.40

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победу хозяев в грядущем противостоянии. Ставки на успех «Динамо» букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 1.55. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 3.82, а победа «Витебска» доступна за 5.90.

Аналитики БК также считают, что матч в Минске не станет результативным. Вероятность выигрыша ставки ТМ(2,5) голов оценивается в 1.72, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

К предстоящей игре «Динамо» подходит в отличной форме. В активе клуба из Минска четыре победы кряду, три из которых он оформил в Высшей лиге. В кубковой встрече против «Лиды» команда добилась убедительной победы (3:0), после чего были зафиксированы виктории над «Нёманом» (2:1), «Славией» (4:0) и «Торпедо» (2:1) в национальном первенстве.

Эти успехи дали «Динамо» возможность упрочить свои позиции в турнирной таблице, где столичный коллектив поднялся на третье место и сократил отставание от второго БАТЭ до семи очков.

«Витебск» сейчас выступает не очень стабильно. Два тура назад в Высшей лиге команда уступила в гостях аутсайдеру в лице «Спутника» (3:4). Но за эту оплошность «сине-белые» быстро реабилитировались, отобрав очки у БАТЭ (0:0), а также победив дома «Нёман» (2:0).

В общем зачете чемпионата «Витебск» занимает шестую строчку, набрав в общей сложности 23 очка. По ходу текущего розыгрыша Высшей лиги сегодняшние гости проиграли только три поединка.

Информация для ставок

• «Динамо» еще не играло дома вничью в этом сезоне Высшей лиги – пять побед и три поражения
• «Витебск» не побеждал в четырех из пяти прошлых гостевых матчей чемпионата
• «Динамо» не проигрывало в 3 предыдущих встречах против «Витебска» — одна победа и две ничьи

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Бетсити.

А желающие рискнуть могут обратить внимание на солидный коэффициент на победу «Томи» в матче ФНЛ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.56 1.76 2.07
Мелбет 1.75 2.20
1XBET 2.72 1.48
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shlomo
shlomo
вчера в 19:35
Динамо выиграет этот матч
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