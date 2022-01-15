«Дордрехт» — «Йонг АЗ Алкмар». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.01.2022)

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15 января 2022, 16:56

17 января 2022 года состоится поединок «Дордрехт — Йонг АЗ Алкмар». Матч пройдет на арене «Ривал Хугверкерс» в Дордрехте. Эта игра состоится в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Йонг АЗ » по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа хозяев поля в 2.90. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Дордрехт» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У клуба три победы, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 25 мячей и пропустил 50 голов. В последних встречах «Дордрехт» играет неплохо, у команды победа над «Хельмондом» со счетом 1:2, а также ничейный исход с «Эксельсиором» 1:1 и поражение от «Эммена» 2:1.

«Йонг АЗ » идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. У команды шесть побед, четыре ничьих и десять поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Йонг АЗ » сыграл вничью с «Ден Босх» 3:3, а также проиграл «Ден Хаагу» 3:2 и уступил «Эксельсиору» 0:2. Команда играет в очень плохой футбол и регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Дордрехт» выиграл один матч из последних пяти

«Йонг АЗ Алкмар» не побеждает 11 игр кряду

У «Дордрехта» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз