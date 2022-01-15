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«Дордрехт» — «Йонг АЗ Алкмар». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (17.01.2022)

15 января 2022, 16:56

17 января 2022 года состоится поединок «Дордрехт — Йонг АЗ Алкмар». Матч пройдет на арене «Ривал Хугверкерс» в Дордрехте. Эта игра состоится в рамках 22-го тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.942.13

Ставки букмекеров

В этом поединке можно сделать ставку на победу «Йонг АЗ» по коэффициенту 2.17. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа хозяев поля в 2.90. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.40.

Форма команд

«Дордрехт» идет в нынешнем сезоне на последней, 20-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У клуба три победы, пять ничьих и 13 поражений. Коллектив забил 25 мячей и пропустил 50 голов. В последних встречах «Дордрехт» играет неплохо, у команды победа над «Хельмондом» со счетом 1:2, а также ничейный исход с «Эксельсиором» 1:1 и поражение от «Эммена» 2:1.

«Йонг АЗ» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 22 балла. У команды шесть побед, четыре ничьих и десять поражений. Коллектив забил 19 голов и пропустил 25 мячей. В последних встречах «Йонг АЗ» сыграл вничью с «Ден Босх» 3:3, а также проиграл «Ден Хаагу» 3:2 и уступил «Эксельсиору» 0:2. Команда играет в очень плохой футбол и регулярно теряет очки.

Информация для ставок

«Дордрехт» выиграл один матч из последних пяти
«Йонг АЗ Алкмар» не побеждает 11 игр кряду
У «Дордрехта» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Йонг АЗ» победит по коэффициенту 3.50. В последних матчах «АЗ» показывает футбол не очень хорошего уровня, но все же она способна обыграть «Дордрехт».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.60 1.88 1.96
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 00:22
Победа команды "Дордрехт" или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
15 января в 18:39
Игра на три результата
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