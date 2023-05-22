«Эльче» — «Севилья. Прогноз на матч чемпионата Испании (24.05.2023)

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вчера, 18:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Севилья». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Эльче» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Эльче» задолго до конца чемпионата досрочно занял последнее место в чемпионате Испании и теперь играет для болельщиков и в свое удовольствие. В активе клуба 20 баллов, что на 15 пунктов меньше, чем у ближайшего соперника. Тем не менее, команда смогла добиться нескольких громких результатов и попытается одолеть в этот раз «Севилью». Два последних поединка «Эльче» завершились ничьей с «Хетафе» (1:1) и победой над «Атлетико» Мадрид (1:0).

«Севилья» неплохо поднялась по турнирной таблице со времен пребывания в зоне вылета и уже располагается на девятом месте. Коллектив набрал 48 баллов и даже находится в двух очках от зоны еврокубков. Тем не менее, команда больше сосредоточена на очередном для себя финале Лиги Европы, победа в котором даст путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. В прошлом туре «Севилья» сыграла вничью в дерби с «Бетисом» (0:0), а в Лиге Европы в дополнительное время прошла «Ювентус» (2:1).

Информация для ставок

«Эльче» проиграл семь из десяти последних поединков в чемпионате Испании

«Севилья» уступила лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

«Севилья» выиграла три из пяти последних матчей с «Эльче»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 3.5 мячей

Прогноз

«Эльче» стал играть лучше после того, как официально вылетел в Сегунду. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. Считаем, что обе команды сумеют отличиться и порадовать своих болельщиков.