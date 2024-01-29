«Эштрела» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.01.2024)

1706510081

вчера, 09:34

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Эштрелы», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно поставить по 5.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.57 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Эштрела» давно не радовала болельщиков победами и находится внизу турнирной таблицы, что вряд ли устраивает болельщиков. Команда набрала 18 баллов и опережает зону вылета всего на два пункта. В матче с «Бенфикой» для хозяев будет настоящее испытание, где набрать баллы будет невероятно сложно. Два последних матча «Эштрелы» завершились поражением от «Витории Гимарайнш» (0:3) и ничьей с «Жил Висенте» (1:1).

«Бенфика» продолжает борьбу с главными конкурентами «Спортингом» и «Порту» за чемпионство. Сейчас «орлы» занимают вторую позицию с 45 баллами и отстают на один пункт от лидера. В матче с соперником из нижней части турнирной таблицы, гостям очень нежелательно терять баллы. В прошлом туре «Бенфика» обыграла «Боавишту» (2:0), а в кубке страны уступила в серии пенальти «Эшторилу» (1:2).

Информация для ставок

«Эштрела» выиграла лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бенфика» выиграла восемь из десяти выездных поединков

«Бенфика» выиграла пять последних встреч с «Эштрелой»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» обязана выигрывать этот поединок, и мы предполагаем, что гости одержат крупную победы. Предлагаем сделать ставку на «орлов» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.