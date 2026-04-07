ФИФА даст правовую оценку действиям испанских фанатов на игре с Египтом

сегодня, 19:24
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетМатч завершен

Международная федерация футбола (ФИФА) инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Поводом послужили инциденты, зафиксированные во время товарищеского матча между сборными Испании и Египта, состоявшегося 31 марта в Барселоне (0:0). В ходе встречи испанские болельщики допустили массовые скандирования дискриминационного характера в адрес мусульман.

На основании отчетов о матче ФИФА даст правовую оценку действиям принимающей стороны. RFEF грозят штрафные санкции в соответствии с регламентом о борьбе с дискриминацией.

Перевод с x.com Фото: Сайт sports.yahoo
