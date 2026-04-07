ФИФА даст правовую оценку действиям испанских фанатов на игре с Египтом

сегодня, 19:24

Международная федерация футбола ( ФИФА ) инициировала дисциплинарное разбирательство в отношении Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Поводом послужили инциденты, зафиксированные во время товарищеского матча между сборными Испании и Египта, состоявшегося 31 марта в Барселоне (0:0). В ходе встречи испанские болельщики допустили массовые скандирования дискриминационного характера в адрес мусульман.