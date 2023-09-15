«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (17.09.2023)

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вчера, 18:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «канониров» составляет 1.5. Поставить на «Эвертон» можно по 6.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 –1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Эвертон» снова огорчает своих поклонников с самого начала сезона, ведь смог набрать всего один балл за четыре тура. Коллектив заслуженно уже сейчас опустился в зону вылета, а предстоящий матч с мощным «Арсеналом» не сулит «ирискам» ничего хорошего. В последнем туре АПЛ «Эвертон» поделил очки с «Шеффилд Юнайтед» (2:2), а ранее обыграл «Донкастер» (2:1) в кубке английской лиги.

«Арсенал» потерял очки в новом сезоне всего один раз и даже там мог этого избежать. «Канониры» идут в группе команд, набрав 10 очков и отстают от «Манчестер Сити» на два пункта. Чтобы не отдавать преимущество «горожанам» еще больше, гостям очень нужна победа над слабым и несобранным «Эвертоном». Два последних матча «Арсенала» завершились победой над «Манчестер Юнайтед» (3:1) и ничьей с «Фулхэмом» (2:2).

Информация для ставок

«Арсенал» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей «Эвертона» на его стадионе завершились исходом «обе забьют — нет»

«Арсенал» выиграл три из пяти последних матчей у «Эвертона» при двух поражениях

Прогноз

Команды имеют примерно равную статистику в личных встречах, и мы предполагаем, что каждая из них сумеет отличиться забитым мячом в воротах соперника. Сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.