«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

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вчера, 17:01

22 января 2022 года состоится поединок «Эвертон — Астон Вилла». Он пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится на арене «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены, что в этом поединке победителем будет «Астон Вилла». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев поля в 2.75. Также можно сделать дополнительную ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эвертон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и десять поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 34 мяча. В последних матчах «ириски» выглядят очень плохо, это привело к увольнению главного тренера команды. Клуб уступил «Норвичу» со счетом 2:1, а также проиграл «Брайтону» 2:3 и сыграл вничью с «Челси» 1:1.

«Астон Вилла» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды семь побед, две ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах клуб из Бирмингема выглядит неплохо — ничья со счетом 2:2 с «Манчестер Юнайтед», а также поражение от «Брентфорда» 2:1 и потеря очков с «Челси» 1:3. Несмотря на такие результаты, клуб играет очень хорошо.

Информация для ставок

«Астон Вилла» не побеждает четыре поединка подряд

«Эвертон» выиграл один матч из последних пяти

У «Астон Виллы» пять пропущенных голов в последних пяти матчах

Прогноз



В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Эти клубы много забили в Премьер-лиге и имеют хорошую атаку, поэтому стоит от них ждать голов.