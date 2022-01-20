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«Эвертон» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Премьер-лиги  (22.01.2022)

вчера, 17:01

22 января 2022 года состоится поединок «Эвертон — Астон Вилла». Он пройдет в рамках 23-го тура Премьер-лиги Англии. Матч состоится на арене «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.503.202.97
Фонбет 2.80 3.25 2.65
Мелбет 2.88 3.30 2.74
1XBET 2.88 3.30 2.74
BetBoom 2.87 3.20 2.68

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены, что в этом поединке победителем будет «Астон Вилла». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев поля в 2.75. Также можно сделать дополнительную ставку на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Эвертон» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды пять побед, четыре ничьих и десять поражений. Коллектив забил 24 гола и пропустил 34 мяча. В последних матчах «ириски» выглядят очень плохо, это привело к увольнению главного тренера команды. Клуб уступил «Норвичу» со счетом 2:1, а также проиграл «Брайтону» 2:3 и сыграл вничью с «Челси» 1:1.

«Астон Вилла» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 19 баллов. У команды семь побед, две ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 27 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах клуб из Бирмингема выглядит неплохо — ничья со счетом 2:2 с «Манчестер Юнайтед», а также поражение от «Брентфорда» 2:1 и потеря очков с «Челси» 1:3. Несмотря на такие результаты, клуб играет очень хорошо.

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» не побеждает четыре поединка подряд
  • «Эвертон» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Астон Виллы» пять пропущенных голов в последних пяти матчах

Прогноз


В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Эти клубы много забили в Премьер-лиге и имеют хорошую атаку, поэтому стоит от них ждать голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.56 1.87 1.95 1.47 2.95
Мелбет 1.87 2.08
1XBET 1.87 2.08
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:10
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
m3zv6apukm29
m3zv6apukm29
вчера в 21:11
Футбольный клуб «Эвертон» одержит победу.
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