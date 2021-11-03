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«Эйбар» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (03.11.2021)

03 ноября 2021, 11:11

«Эйбар» дома примет «Реал Овьедо». Этот матч состоится в рамках 14-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Испания. Сегунда 2021/2022
Эйбар
Реал Овьедо
1 : 0
завершен
03 ноября 2021, 23:15
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.174.99
Фонбет 1.95 3.10 4.50
Мелбет 2.01 3.26 3.96
1XBET 1.98 3.28 4.12
BetBoom 2.03 3.11 4.17

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего матча является «Эйбар». Поставить на победу «оружейников» можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Овьедо» по 5.00.

Форма команд

«Эйбар» в этом сезоне расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «оружейников» — 24 балла. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба 19 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Эйбар» уступил только «Вальядолиду», также были победы над «Картахеной», «Тенерифе» и «Альмерией».

«Овьедо» находится в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 19 баллов. Команда выиграла четыре матча, семь раз играла вничью и дважды проигрывала. В этом сезоне у «Овьедо» 15 забитых и 13 пропущенных.

Информация для ставок

● «Овьедо» проиграл всего один матч из последних пяти
● «Эйбар» выиграл три матча из последних пяти
● У «Овьедо» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Овьедо“» по коэффициенту 1.95. «Эйбар» в отличной форме, но и «Овьедо» не сдается.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.93 1.56 2.53
Мелбет 1.56 2.58
1XBET 1.08 7.44
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Все комментарии
9hk279g8ych9
9hk279g8ych9
03 ноября в 13:49
Можно рискнуть и поставить на тотал больше 2.5
2a9mdgj3pmx6
2a9mdgj3pmx6
03 ноября в 13:49
Тотал меньше 2.5 сыграет.
f5euqgwx35jr
f5euqgwx35jr
03 ноября в 12:49
Футбольный клуб Эйбар одержит победу.
zmawmy68muxc
zmawmy68muxc
03 ноября в 12:49
Футбольный клуб Эйбар выиграет матч.
shlomo
shlomo
03 ноября в 12:18
Хозяева не проиграют
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