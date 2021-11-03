«Эйбар» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (03.11.2021)

1635927097

03 ноября 2021, 11:11

«Эйбар» дома примет «Реал Овьедо». Этот матч состоится в рамках 14-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом грядущего матча является «Эйбар». Поставить на победу «оружейников» можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.25. Также можно сделать ставку на победу «Овьедо» по 5.00.

Форма команд

«Эйбар» в этом сезоне расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «оружейников» — 24 балла. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба 19 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Эйбар» уступил только «Вальядолиду», также были победы над «Картахеной», «Тенерифе» и «Альмерией».

«Овьедо» находится в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба — 19 баллов. Команда выиграла четыре матча, семь раз играла вничью и дважды проигрывала. В этом сезоне у «Овьедо» 15 забитых и 13 пропущенных.

Информация для ставок

● «Овьедо» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Эйбар» выиграл три матча из последних пяти

● У «Овьедо» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на «ничейный исход или победа „Овьедо“» по коэффициенту 1.95. «Эйбар» в отличной форме, но и «Овьедо» не сдается.