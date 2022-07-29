«Факел» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России. (30.07.2022)

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сегодня, 18:05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Факела» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Факел» смог набрать лишь одно очко в двух стартовых турах, однако это не должно удивлять болельщиков, ведь команда только вышла в РПЛ . Чтобы не очутиться в зоне вылета уже в скором времени, коллективу необходимо цепляться за очки в каждой игре и даже в предстоящей встрече с «Динамо», которая точно не станет легкой. Два последних матча «Факела» завершились поражением от «Ахмата» (1:2) и ничьей с «Краснодаром» (2:2).

«Динамо» Москва потеряло очки в первом туре, поэтому в следующем матче футболисты вышли сверхмотивированными на победу и смогли ее достичь. Команда с четырьмя очками идет на втором месте за счет хорошей статистики забитых и пропущенных мячей и отстает от лидера на два пункта. В игре с клубом из Воронежа все болельщики «бело-синих» рассчитывают на победу. В прошлом туре «Динамо» Москва разгромило «Торпедо» (4:0), а ранее разошелся миром с «Ростовом» (1:1).

Информация для ставок

«Динамо» Москва проиграло четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» выиграл четыре последних домашних поединка

«Динамо» Москва проиграло два последних матча «Факелу»

Прогноз

«Динамо» Москва показывает достойные результаты и борется за самые высокие места. Предполагаем, что в этом матче гости должны одержать уверенную победу. Сделать ставку на победу «Динамо» Москва можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.