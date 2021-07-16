«Факел» — «Велес». Прогноз на матч ФНЛ (17.07.2021)

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вчера, 23:56

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 2-й тур второго по силе чемпионата России. «Факел» ждет в гости «Велес». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является воронежский клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.66. Победа «Велеса» оценивается в 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 2.11 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 2.5 – 1.68. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Факел» закончил прошлый сезон на девятом месте в чемпионате, нынешний футбольный год начинает с оптимизмом. Команда обладает хорошим тренерским штабом и грамотным составом, поэтому руководство и болельщики надеются, что в этом сезоне команда сможет сделать прорыв. В прошлом матче «Факел» сыграл вничью с «Балтикой» (3:3), а ранее в товарищеском матче обыграл «Химки» (1:0).

«Велес» из Москвы также является довольно крепкой командой, которая мечтает о повышении в классе. Сделать это будет очень сложно, однако хороший старт в первых турах ФНЛ может добавить уверенности футболистам в собственных силах. Матч первого тура нового сезона «Велес» выиграл у «Енисея» (1:0), а ранее сыграл в товарищеском матче с «Текстильщиком», одержав победу со счетом (2:0).

Информация для ставок

«Факел» не проигрывает 11 матчей подряд (включая товарищеские встречи)

Шесть из семи последних выездных матчей «Велеса» закончились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между командами завершились ничейным результатом

В последних десяти домашних матчей «Факел» пропустил всего девять мячей

Прогноз

Клуб из Воронежа является фаворитом в этой игре и, вероятнее всего, команда сможет одержать свою первую победу в новом сезоне. Рекомендуем сделать ставку на победу «Факела» по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Мелбет.