«Факел» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (08.10.2022)

1664968499

вчера, 14:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются гости, поставить на победу которых можно по коэффициенту 1.3. Поверить в успех команды из Воронежа предлагают за 9.5. Выбрать ничейный результат в этом противостоянии предлагают за 5.5.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Факел» набирает очки уже несколько матчей подряд в РПЛ , что заметно подняло настроение болельщиков Клуб из Воронежа занимает 12 место с девятью очками и опережает ближайшего соперника лишь по дополнительным пунктам. Однако, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы этого недостаточно. В прошлом матче чемпионата «Факел» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), а ранее в кубке России уступил «Крылья Советов» (0:1).

«Зенит» имеет проблемы в кубке России, однако в чемпионате имеет серию побед из нескольких матчей подряд и уверенно лидирует. В активе питерского коллектива 29 очков, а ближайший соперник отстает уже на шесть пунктов. Два последних матча «Зенита» завершились победой над «Ростовом» в чемпионате (3:1) и поражением от «Спартака» в кубке России (0:3).

Информация для ставок

«Факел» не может выиграть четыре последних матча во всех турнирах

«Зенит» проиграл три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Зенит» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Факелом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» имеет большое преимущество над остальными соперниками в чемпионате и вероятнее всего, уже в первом тайме создаст проблемы «Факелу». Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) в букмекерскую контору Лига Ставок по коэффициенту 1.8.