Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Фейеноорд» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

вчера, 18:15
Фейеноорд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 1.6. Поставить на «Селтик» можно по 5.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.585.31
Лига Ставок 1.63 4.50 5.20

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Фейеноорд» заявил о себе в Лиге Европы и Лиге Конференций и завоевал чемпионство Нидерландов. Команда заслужила право на участие в Лиге Чемпионов и получила довольно сложную группу, но со всеми соперниками можно бороться. Хозяевам очень важно выиграть стартовый поединок с предполагаемым аутсайдером, чтобы к следующему туру подойти с набранными очками. Два последних поединка «Фейеноорда» завершились разгромными победами над «Херенвентом» (6:1) и «Утрехтом» (5:1).

«Селтик» достаточно часто играет в группе Лиги Чемпионов, но выйти из группы не удается. Эксперты и сейчас отдают предпочтение соперникам шотландцев, а последним придется доказывать свои возможности и амбиции на футбольном поле. В чемпионате «Селтик» идет на первом месте с 13 баллами и выиграл два последних матча у «Данди» (3:0) и «Рейнджерс» (1:0).

Информация для ставок

  • «Фейеноорд» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
  • Четыре последних матча «Селтика» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Фейеноорд» забивал лишь в шести из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель побороться за выход из группы Лиги Чемпионов. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.52 1.23 2.65 1.52 2.09 1.81
Лига Ставок 2.64 1.49 2.10 1.76
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:17
Как бы там ни было, а этот матч обещает быть боевым и насыщенным на забитые голы. Ведь, в самом деле, не в дальнейших же поединках с вязкими, неудобными и более классными Лацио и Атлетико Мадрид голландцам и шотландцам применять их излюбленную атакующую тактику. Так что данная занимательная встреча, по моему мнению, фактически идеально подходит для обмена наступательными комплиментами, за хороший играбельный коэффициент.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 