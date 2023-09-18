«Фейеноорд» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 18:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Фейеноорда» составляет 1.6. Поставить на «Селтик» можно по 5.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Фейеноорд» заявил о себе в Лиге Европы и Лиге Конференций и завоевал чемпионство Нидерландов. Команда заслужила право на участие в Лиге Чемпионов и получила довольно сложную группу, но со всеми соперниками можно бороться. Хозяевам очень важно выиграть стартовый поединок с предполагаемым аутсайдером, чтобы к следующему туру подойти с набранными очками. Два последних поединка «Фейеноорда» завершились разгромными победами над «Херенвентом» (6:1) и «Утрехтом» (5:1).

«Селтик» достаточно часто играет в группе Лиги Чемпионов, но выйти из группы не удается. Эксперты и сейчас отдают предпочтение соперникам шотландцев, а последним придется доказывать свои возможности и амбиции на футбольном поле. В чемпионате «Селтик» идет на первом месте с 13 баллами и выиграл два последних матча у «Данди» (3:0) и «Рейнджерс» (1:0).

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

Четыре последних матча «Селтика» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Фейеноорд» забивал лишь в шести из десяти последних матчах на своем стадионе

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель побороться за выход из группы Лиги Чемпионов. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.