«Фейеноорд» — «Шахтер». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ренна» составляет 1.5. Поставить на «Шахтер» можно по 6.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Фейеноорд» провел неплохой первы поединок в Польше, но не смог одержать победу и довольствовался ничейным результатом. На своем поле команда постарается обойтись без больших проблем и порадовать болельщиков выходом в следующую стадию турнира. В чемпионате Нидерландов клуб лидирует с 58 очками и опережает «Аякс» на три балла. В прошлом туре «Фейеноорд» обыграл «Волендам» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Шахтером» в Лиге Европы (1:1).

«Шахтер» не смог удержать победу в первом поединке и теперь в выездном матче считается абсолютным аутсайдером у букмекеров. Чтобы пройти в четвертьфинал «горнякам» требуется безошибочно сыграть в обороне и по возможности найти свои шансы у ворот соперника. В чемпионате Украины команда занимает первое место с 39 баллами, а в прошлом туре на выезде обыграла «Кривбасс» (3:0).

Информация для ставок

«Фейеноорд» проиграл только один матч из последних двадцати во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Шахтера» завершились вничью

«Фейеноорд» еще не выиграл ни одной из трех встреч с «Шахтером»

Прогноз

«Фейеноорд» очень силен в домашних стенах и имеет четкую цель выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку с форой (-1) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.