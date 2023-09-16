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«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз на матч Серии А (17.09.2023)

вчера, 09:43
Аталанта

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу команды из Флоренции линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.55 а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.603.532.83
Лига Ставок 2.60 3.55 2.80
Pari 2.55 3.50 2.80

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.8. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.63.

Форма команд

«Фиорентина» набрала четыре очка в трех стартовых турах и на данный момент занимает текущее восьмое место в турнирной таблице. Уже через несколько дней команда стартует в Лиге Конференций, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку. В прошлом туре чемпионата Италии «Фиорентина» крупно проиграла на выезде «Интеру» (0:4), а ранее обыграла на своем поле «Рапид» в Лиге Конференций (2:0).

«Аталанта» смогла набрать шесть очков в стартовых турах, но уступила новичку Серии А «Фрозиноне» (1:2), что вызывает беспокойство у болельщиков. Команда из Бергамо полностью перестраивается и результат работы Гасперини можно будет увидеть чуть позже, основываясь на результатах на дистанции. Еще в одной игре Серии А «Аталанта» крупно переиграл на своем поле «Монцу» (3:0).

Информация для ставок

  • Три из четырех последних матчей «Фиорентины» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Аталанта» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Фиорентина» выиграла три из пяти последних матчей у «Аталанты»
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч вероятнее всего не будет иметь больших скоростей, что повлияет на результативность. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.37 2.11 1.80 1.66 2.34
Лига Ставок 2.08 1.77 1.65 2.27
Pari 2.07 1.77
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 11:48
Фиорентина и Аталанта немного глушанули свою голевую активность в последних личных свиданиях. Но, по всей видимости, вряд ли надолго. Учитывая все вышеприведенные обстоятельства и тот наглядный и безапелляционный фактор, что интересующий нас тотал больше 2.5 проявлялся 10 раз в крайних 13-ти рандеву "фиалок" и "богини". В связи с чем совершенно не будет ничего удивительного в том, если и здесь публика собравшаяся на трибунах стадиона Артемио Франки увидит не менее 3-х взятий любых ворот, за весьма притягательный коэффициент.
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