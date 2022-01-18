«Фортуна» — «Нюрнберг». Прогноз на матч второй Бундеслиги (21.01.2022)

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18 января 2022, 14:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Фортуна». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Фортуны» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

«Нюрнберг» чередует победы с поражениями и частые потери очков опустили команду в середину турнирной таблицы. Коллектив занимает девятое место и набрал 30 очков. Чтобы исправить ситуацию и набирать больше очков, тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и наладить линию оборону команды. В двух последних матчах чемпионата «Нюрнберг» проиграл «Падерборну» (1:2) и обыграл «Эрцгебирге» (3:1).

«Фортуна» проводит плохой сезон и выиграл всего один матч из пяти последних в чемпионате. Команда занимает довольно низкое для себя 14 место и набрал 20 очков. Отрыв от зоны вылета составляет всего три пункта, поэтому клубу необходимо настраиваться на борьбу в каждом матче, чтобы стабильно набирать очки и обезопасить себя от понижения в классе. В последнем туре второй Бундеслиги «Фортуна» проиграла «Вердеру» (0:3), а ранее минимально уступила «Зандхаузену» (0:1).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли по пять матчей из десяти последних встреч во всех турнирах

«Нюрнберг» забивал в семи из последних десяти матчей на выезде

«Фортуна» выиграла два последних домашних матча у «Нюрнберга»

Три из четырех последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики между командами, предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника и матч закончится результативно. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.