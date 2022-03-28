Франция – ЮАР. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

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вчера, 15:34

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является сборная Франции. На победу хозяев с форой (-1.5) дается коэффициент 1.63, в случае успеха Южной Африки зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.65.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.73. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.9.

Форма команд

Франция несколько дней назад провела встречу с еще одной африканской сборной и столкнулась с серьезным сопротивлением Кот-д'Ивуара. Гости забили первыми, но французы спустя три минуты сравняли счет и в конце игры сумели вырвать победу со счетом (2:1).

Южная Африка дома принимала Гвинею, но голами порадовать публику команды не смогли, на табло была зафиксирована нулевая ничья. Теперь коллектив отправляется во Францию, где будет иметь возможность проверить свои силы на фоне чемпионов мира.

Информация для ставок

Победная серия сборной Франции насчитывает шесть игр

У Южной Африки четыре победы в последних шести встречах при одной ничьей и поражении

Минувший очный поединок состоялся 12 лет назад и завершился победой Южной Африки со счетом (2:1)

Четыре из пяти последних матчей Франции завершились результатом ТБ 2.5, Южной Африки – ТМ 2.5

Прогноз

Мы увидим игру с явным преимуществом французов, они создадут много опасных моментов и оформят уверенную победу. Сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.