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Франция – ЮАР. Прогноз на товарищеский матч сборных (29.03.2022)

вчера, 15:34
Франция

Ставки букмекеров

Фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Фонбет является сборная Франции. На победу хозяев с форой (-1.5) дается коэффициент 1.63, в случае успеха Южной Африки зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 6.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.157.2717.95
Фонбет 1.17 6.90 20.00
Мелбет 1.16 7.50 19.00
1XBET 1.16 7.50 19.00
BetBoom 1.16 6.20 23.00

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.73. Низовой исход матча (тотал меньше 2.5) можно взять за 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.9.

Форма команд

Франция несколько дней назад провела встречу с еще одной африканской сборной и столкнулась с серьезным сопротивлением Кот-д'Ивуара. Гости забили первыми, но французы спустя три минуты сравняли счет и в конце игры сумели вырвать победу со счетом (2:1).

Южная Африка дома принимала Гвинею, но голами порадовать публику команды не смогли, на табло была зафиксирована нулевая ничья. Теперь коллектив отправляется во Францию, где будет иметь возможность проверить свои силы на фоне чемпионов мира.

Информация для ставок

  • Победная серия сборной Франции насчитывает шесть игр
  • У Южной Африки четыре победы в последних шести встречах при одной ничьей и поражении
  • Минувший очный поединок состоялся 12 лет назад и завершился победой Южной Африки со счетом (2:1)
  • Четыре из пяти последних матчей Франции завершились результатом ТБ 2.5, Южной Африки – ТМ 2.5

Прогноз

Мы увидим игру с явным преимуществом французов, они создадут много опасных моментов и оформят уверенную победу. Сделать ставку на победу сборной Франции с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.35 2.07 1.74 1.62 2.26
Фонбет 2.12 1.72
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 2.18 1.76
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:07, ред.
Победа команды Франции с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 16:26
Пожалуй что можно констатировать то, что французы первый матч на этом сборе играли как-то через не хочу... Победа на ивуарийской сборной 2:1. и то, добытая на самых последних секундах матча... И это при том, что состав у французов был боевым начиная от вратарской линии и заканчивая атакующей. Абсолютно равная статистика в том поединке получилась, и африканская сборная совершенно не уступала действующим чемпионом мира....
ЮАР самая обыкновенная африканская сборная высокого уровня. Сейчас у коллектива очень внушительная статистика образовалась, в 15-ти последних матчах (все против африканских соперников) ЮАР проиграл лишь однажды, уступили Гане 0:1, правда именно это поражения лишило право ЮАР вести дальнейшую борьбу за путевку в Катар. Предстоящей поединок для ЮАР конечно же особенный, так как против европейских сборных они играют крайне редко, и предыдущий матч против европейцев, южноафриканская сборная играла в 2013 году, и тогда в рамках товарищеской игры они обыграли испанцев 1:0, и коэффициент на испанцев тогда был (1.2) почти такой же сейчас выставляют на французов...
Меня сильно разочаровала французская сборная своим первым мартовским матчем, и отношением к игре, так как играли вальяжно и на фоне "слонов" смотрелись не сказать что лучше. Ну вот собственно уже веры в чемпионов мира и нет в предстоящем матче. Плюс учитывая упертый характер африканцев в целом, и в частности ЮАР, пожалуй что крупной победы в исполнении французов мы тут не увидим. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: фора(+2,5) на ЮАР.
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