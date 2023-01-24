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«Фрайбург» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

вчера, 21:46
Айнтрахт Ф

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6 Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.653.592.73
Лига Ставок 2.44 3.55 2.85
Мелбет 2.46 3.68 2.97
1XBET 2.67 3.60 2.75

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» в прошлом туре крупно проиграл, чем очень расстроил болельщиков и теперь обязан реабилитироваться в родных стенах с прямым конкурентом. На данный момент коллектив идет на пятом месте с 30 очками и уступает двум соперникам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлой игре «Фрайбург» был разгромлен «Вольфсбургом» (0:6), а ранее в товарищеской встрече крупно обыграл «Гамбург» (6:2).

«Айнтрахт» Ф благодаря своей серии успешных матчей смог вполне заслуженно войти в группу лидеров Бундеслиги. Сейчас команда занимает третье место с 30 очками и не собирается останавливаться на достигнутом. В личной встрече с прямым конкурентом за высокие места футболисты будут крайне мотивированы на победу. В последней игре «Айнтрахт» Ф крупно обыграл «Шальке-04» (3:0), а ранее в товарищеском матче сыграл вничью с «Лехом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» Ф на своем поле завершились исходом «обе забьют»
  • Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл два матча из последних пяти с «Фрайбургом»

Прогноз

«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и имеет хорошие шансы победить и выйти на чистое второе место в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.32 1.36 2.13 1.79 1.67 2.32
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:34
В этом матче ожидается интересная и результативная игра, где скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
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