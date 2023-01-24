«Фрайбург» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (25.01.2023)

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вчера, 21:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.6 Победа «Айнтрахта» Ф оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» в прошлом туре крупно проиграл, чем очень расстроил болельщиков и теперь обязан реабилитироваться в родных стенах с прямым конкурентом. На данный момент коллектив идет на пятом месте с 30 очками и уступает двум соперникам только по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлой игре «Фрайбург» был разгромлен «Вольфсбургом» (0:6), а ранее в товарищеской встрече крупно обыграл «Гамбург» (6:2).

«Айнтрахт» Ф благодаря своей серии успешных матчей смог вполне заслуженно войти в группу лидеров Бундеслиги. Сейчас команда занимает третье место с 30 очками и не собирается останавливаться на достигнутом. В личной встрече с прямым конкурентом за высокие места футболисты будут крайне мотивированы на победу. В последней игре «Айнтрахт» Ф крупно обыграл «Шальке-04» (3:0), а ранее в товарищеском матче сыграл вничью с «Лехом» (2:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Айнтрахта» Ф на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Айнтрахт» Ф выиграл два матча из последних пяти с «Фрайбургом»

Прогноз

«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и имеет хорошие шансы победить и выйти на чистое второе место в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.