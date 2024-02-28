«Фрайбург» — «Бавария». Прогноз на матч чемпионата Германии (01.03.2024)

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вчера, 20:41

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45. В случае победы «Фрайбурга», зайдет коэффициент 6.4. Ничью можно выбрать по 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Фрайбург» в нынешнем сезоне не отличается стабильностью и даже в зону еврокубков сейчас не входит. Команда располагается только на девятом месте с 29 баллами, однако вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Тем не менее, на своем поле коллектив вполне может создать проблемы «Баварии», учитывая ее нынешнее положение. Два последних матча «Фрайбурга» в Бундеслиге завершились поражением от «Аугсбурга» (1:2) и ничьей с «Айнтрахтом» (3:3).

«Бавария» впервые за десять лет может потерять титул чемпиона Германии, но пока еще борется с «Байером». Коллектив отстает от клуба из Леверкузена уже на восемь пунктов и вынужден надеяться на ошибки конкурента. Сама «Бавария» идет на второй позиции с 53 пунктами и опережает «Штутгарт» на шесть очков. В прошлом туре команда на своем поле с трудом обыграла «РБ Лейпциг» (2:1), а ранее проиграла «Бохуму» (2:3).

Информация для ставок

«Фрайбург» не может выиграть в основное время уже семь поединков подряд

«Бавария» проиграла три последних выездных встречи

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Фрайбургом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным и даже «Фрайбург» найдет свой гол в этот футбольный вечер. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.