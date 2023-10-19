«Фрайбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

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вчера, 21:57

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.72. Поверить в победу «Бохума» можно за 4.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.05.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.15.

Форма команд

«Фрайбург» показывает средние резуллтаты в этом сезоне и за семь туров набрал лишь 10 очков. Команда занимает девятое место, что уже достаточно слабо, ведь болельщики привыкли к топ-5 Бундеслиги. На своем поле у хозяев будет отличная возможность улучшить свое положение в игре с одним из аутсайдеров. Два последних матча «Фрайбурга» завершились поражениями от «Баварии» (0:3) и «Вест Хэма» (1:2) в Лиге Европы.

«Бохум» крайне редко набирает очки в нынешнем сезоне и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 16 месте с четырьмя пунктами. Тренерскому штабу нужно срочно вносить коррективорки, иначе клуб станет одним из главных кандидатов на понижение в классе. В прошлом туре «Бохум» смог добыть ничью на выезде с «РБ Лейпциг» (0:0), а ранее уступил на своем поле «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

«Фрайбург» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» не может выиграть на выезде уже девять поединков подряд

«Фрайбург» выиграл три последних встречи у «Бохума»

Прогноз

«Фрайбург» находится не в лучших физических кондициях, но даже в таком состоянии обязан обыгрывать «Бохум». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.