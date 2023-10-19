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«Фрайбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (21.10.2023)

вчера, 21:57
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.72. Поверить в победу «Бохума» можно за 4.8. На ничейный результат в этой встрече любой игрок может сделать ставку по коэффициенту 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.714.114.94
Лига Ставок 1.75 4.00 4.80
Pari 1.70 4.05 4.90

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.15.

Форма команд

«Фрайбург» показывает средние резуллтаты в этом сезоне и за семь туров набрал лишь 10 очков. Команда занимает девятое место, что уже достаточно слабо, ведь болельщики привыкли к топ-5 Бундеслиги. На своем поле у хозяев будет отличная возможность улучшить свое положение в игре с одним из аутсайдеров. Два последних матча «Фрайбурга» завершились поражениями от «Баварии» (0:3) и «Вест Хэма» (1:2) в Лиге Европы.

«Бохум» крайне редко набирает очки в нынешнем сезоне и закономерно находится в зоне вылета, а именно на 16 месте с четырьмя пунктами. Тренерскому штабу нужно срочно вносить коррективорки, иначе клуб станет одним из главных кандидатов на понижение в классе. В прошлом туре «Бохум» смог добыть ничью на выезде с «РБ Лейпциг» (0:0), а ранее уступил на своем поле «Боруссии» М (1:3).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» выиграл только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Бохум» не может выиграть на выезде уже девять поединков подряд
  • «Фрайбург» выиграл три последних встречи у «Бохума»

Прогноз

«Фрайбург» находится не в лучших физических кондициях, но даже в таком состоянии обязан обыгрывать «Бохум». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.44 1.34 2.19 1.74 1.71 2.22
Лига Ставок 2.15 1.72 1.70 2.19
Pari 2.15 1.72
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:05
Хозяева в данной момент находятся в лучшей форме - П1.
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