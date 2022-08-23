«Фрайбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (26.08.2022)

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сегодня, 14:17

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. На ничейный результат можно поставить по 4.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 6.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Фрайбург» неплохо начал сезон, набрав шесть очков в трех поединках Бундеслиги. Команда не смогла зацепиться за Лигу Чемпионов в прошлом году, однако выглядела очень достойно и совсем скоро начнет выступления в Лиге Европы. В прошлом туре «Фрайбург» минимально одолел «Штутгарт» (1:0), а ранее уступил «Боруссии» Д (1:3).

«Бохум» получил очень тяжелый удар на своем поле от «Баварии» (0:7), и теперь команде необходимо время чтобы прийти в себя и сделать работу над ошибками. Клуб еще не набирал очков, что беспокоит болельщиков и руководство, а в предстоящем матче у них также будет не так много возможностей зацепиться за результат. До матча с «Баварией», команда проиграла и «Хоффенхайму» (2:3).

Информация для ставок

«Фрайбург» проиграл только один матч из десяти последних в основное время

«Бохум» проиграл все три стартовых матча нового сезона Бундеслиги

«Фрайбург» проиграл три из пяти последних матчей с «Бохумом»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать аутсайдера чемпионата, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.