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«Фрайбург» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (26.08.2022)

сегодня, 14:17
Фрайбург

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фрайбурга» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.5. На ничейный результат можно поставить по 4.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.544.746.10
Лига Ставок 1.50 4.70 6.20
Мелбет 1.53 4.84 6.40
1XBET 1.53 4.84 6.40

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Фрайбург» неплохо начал сезон, набрав шесть очков в трех поединках Бундеслиги. Команда не смогла зацепиться за Лигу Чемпионов в прошлом году, однако выглядела очень достойно и совсем скоро начнет выступления в Лиге Европы. В прошлом туре «Фрайбург» минимально одолел «Штутгарт» (1:0), а ранее уступил «Боруссии» Д (1:3).

«Бохум» получил очень тяжелый удар на своем поле от «Баварии» (0:7), и теперь команде необходимо время чтобы прийти в себя и сделать работу над ошибками. Клуб еще не набирал очков, что беспокоит болельщиков и руководство, а в предстоящем матче у них также будет не так много возможностей зацепиться за результат. До матча с «Баварией», команда проиграла и «Хоффенхайму» (2:3).

Информация для ставок

  • «Фрайбург» проиграл только один матч из десяти последних в основное время
  • «Бохум» проиграл все три стартовых матча нового сезона Бундеслиги
  • «Фрайбург» проиграл три из пяти последних матчей с «Бохумом»
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» обязан обыгрывать аутсайдера чемпионата, если хочет бороться за место в топ-4 Бундеслиги. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче, а сделать на них ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.82 1.29 2.36 1.65 1.90 2.01
Лига Ставок 2.26 1.62 1.78 2.00
Мелбет 2.41 1.66
1XBET 2.41 1.66
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:10
Победа команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:56
Фрайбург выиграет этот матч
Гость
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