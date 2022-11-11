«Фрайбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (13.11.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Униона» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.
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завтра, 19:30
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Фрайбург» в последних пяти турах набрал девять очков, но продолжает оставаться в тройке лидеров. Команда набрала 27 баллов и отстает от лидера «Баварии» на четыре балла и только по дополнительным показателям уступает идущему вторым «Униону». В прошлом туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл на выезде «РБ Лейпцигу» (1:3), а на своем поле обыграл «Кельн» (2:0).
«Унион» хоть и потерял лидерство в Бундеслиге, постарается закрепиться в первой четверке и на данном отрезке сезона имеет неплохие шансы. В активе клуба 27 баллов и текущее второе место, но чтобы на нем остаться, необходимо выигрывать предстоящий поединок с прямым конкурентом на выезде. Два последних матча «Униона» не сложились и закончились разгромным поражением от «Байера» (0:5) и результативной ничьей с «Аугсбургом» (2:2).
Информация для ставок
- «Унион» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Фрайбург» не проигрывает уже девять домашний матчей подряд во всех турнирах
- «Унион» выиграл пять из восьми последних матчей с «Фрайбургом»
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и имеет хорошие шансы победить и выйти на чистое второе место в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.