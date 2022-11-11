«Фрайбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (13.11.2022)

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вчера, 18:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Фрайбург». Команда играет на своем поле и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Униона» оценивается по 4.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Фрайбург» в последних пяти турах набрал девять очков, но продолжает оставаться в тройке лидеров. Команда набрала 27 баллов и отстает от лидера «Баварии» на четыре балла и только по дополнительным показателям уступает идущему вторым «Униону». В прошлом туре Бундеслиги «Фрайбург» проиграл на выезде «РБ Лейпцигу» (1:3), а на своем поле обыграл «Кельн» (2:0).

«Унион» хоть и потерял лидерство в Бундеслиге, постарается закрепиться в первой четверке и на данном отрезке сезона имеет неплохие шансы. В активе клуба 27 баллов и текущее второе место, но чтобы на нем остаться, необходимо выигрывать предстоящий поединок с прямым конкурентом на выезде. Два последних матча «Униона» не сложились и закончились разгромным поражением от «Байера» (0:5) и результативной ничьей с «Аугсбургом» (2:2).

Информация для ставок

«Унион» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Фрайбург» не проигрывает уже девять домашний матчей подряд во всех турнирах

«Унион» выиграл пять из восьми последних матчей с «Фрайбургом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Фрайбург» очень мощно играет на своем стадионе и имеет хорошие шансы победить и выйти на чистое второе место в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.