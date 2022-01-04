«Фуэнлабрада» — «Кадис». Прогноз на матч Кубка Испании (06.01.2022)

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04 января 2022, 16:53

6 января 2022 года «Фуэнлабрада» примет «Кадис» в рамках 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Этот поединок запланирован на 6 января 2022 года. Представители Примеры и Сегунды сыграют на стадионе «Фуэнлабрады». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фуэнлабраду». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.75. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа «Кадиса» в 2.85. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Фуэнлабрада» в последних матчах выглядит не лучшим образом, как и в сезоне в целом. Коллектив неудачно стартовал в Сегунде и проводит средний даже по своим сезон. «Фуэнлабрада» уступила «Ибице» со счетом 1:2, а также сыграла вничью с «Реал Овьедо» 0:0 и выиграла у «Сан-Себастьяна» в Кубке Испании 0:1. За последние десять игр у команды было много поражений и пропущенных мячей.

«Кадис» выступает в нынешнем сезоне Примеры не лучшим образом. Если в прошлом году команда была грозой топ-клубов в Испании, то сейчас команда выглядит лишь своей тенью. В последних встречах «Кадис» смотрится очень неуверенно, коллектив не знает. как играть даже против слабых соперников — поражение от «Севильи» 0:1, ничья с «Реалом» 0:0 и победа над «Альбасете» 0:1 немного улучшили положение команды в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Кадис» выиграл один матч из последних пяти

«Фуэнлабрада» выиграла один матч из последних пяти

У «Кадиса» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на проход дальше «Кадиса» по коэффициенту 1.95. Несмотря на свою плохую форму, клуб смотрится вполне достойно и имеет неплохие шансы на дальнейшие выступления в Кубке.