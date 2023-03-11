«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (12.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Фулхэма» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.
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сегодня, 17:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Фулхэм» немного сдал в результатах, хоть и проиграл всего одну игру в пяти последних турах АПЛ, но увеличилось количество ничьих. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на три пункта. В матче с лидером чемпионата Англии для хозяев любые набранные очки станут хорошим результатом. В прошлом туре «Фулхэм» проиграл на выезде «Брентфорду» (2:3), а ранее обыграл в кубке ФА «Лидс» (2:0).
«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии и опережает «Манчестер Сити» на пять пунктов. Это не такой большой отрыв, поэтому «канонирам» следует продолжать набирать баллы в предстоящих турах, чтобы не пропустить «горожан» вперед. В матче с «Фулхэмом» гостям следует быть осторожными, ведь можно на ровном месте потерять важные очки. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей со «Спортингом» в Лиге Европы (2:2) и победой в АПЛ над «Борнмутом» (3:2).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Фулхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Арсенал» одержал семь побед из десяти последних матчей на выезде
- «Фулхэм» уступил четыре из пяти последних матчей «Арсеналу»
- Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Арсеналу» очень важно победить в этой встрече, и они приложат максимум усилий для этого. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.