«Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (12.03.2023)

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вчера, 10:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Фулхэма» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Фулхэм» немного сдал в результатах, хоть и проиграл всего одну игру в пяти последних турах АПЛ , но увеличилось количество ничьих. Сейчас коллектив занимает седьмое место с 39 баллами и отстает от зоны еврокубков на три пункта. В матче с лидером чемпионата Англии для хозяев любые набранные очки станут хорошим результатом. В прошлом туре «Фулхэм» проиграл на выезде «Брентфорду» (2:3), а ранее обыграл в кубке ФА «Лидс» (2:0).

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии и опережает «Манчестер Сити» на пять пунктов. Это не такой большой отрыв, поэтому «канонирам» следует продолжать набирать баллы в предстоящих турах, чтобы не пропустить «горожан» вперед. В матче с «Фулхэмом» гостям следует быть осторожными, ведь можно на ровном месте потерять важные очки. Два последних матча «Арсенала» завершились ничьей со «Спортингом» в Лиге Европы (2:2) и победой в АПЛ над «Борнмутом» (3:2).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Фулхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Арсенал» одержал семь побед из десяти последних матчей на выезде

«Фулхэм» уступил четыре из пяти последних матчей «Арсеналу»

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Арсеналу» очень важно победить в этой встрече, и они приложат максимум усилий для этого. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.