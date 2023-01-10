«Фулхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2023)

Ставки букмекеров
«Челси» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.12. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.
|
- : -
завтра, 23:00
Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Фулхэм» предпринимает в этом сезоне очередную попытку закрепиться в АПЛ, и надеется, что она будет удачнее предыдущих. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 28 очками, из чего видно, что клуб подготовился гораздо качественнее. В домашнем матче с «Челси» у футболистов также будут шансы зацепиться за очки, если исключить грубые ошибки в обороне. Два последних матча «Фулхэма» завершились победами над «Халл» (2:0) в кубке ФА и над «Лестером» в АПЛ (1:0).
«Челси» имеет большие проблемы с результатами, а болельщики очень недовольны кадровой политикой клуба. Сейчас «аристократы» занимают только 10 место в АПЛ с набранными 25 баллами и в ближайшее время им необходимо менять ситуацию, чтобы вернуться в зону еврокубков. В прошлой игре кубка ФА «Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4), а в чемпионате также минимально уступил «горожанам» (0:1).
Информация для ставок
- «Фулхэм» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
- «Челси» проиграл в семи встречах из десяти за последнее время
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Фулхэм» уступил «Челси» в семи последних поединках
Прогноз
«Челси» очень много проигрывает и на данный момент выглядит слабее «Фулхэма», несмотря на статус фаворита. Предлагаем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.