«Фулхэм» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (12.01.2023)

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вчера, 20:09

Ставки букмекеров

«Челси» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.12. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.35. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.85. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Фулхэм» предпринимает в этом сезоне очередную попытку закрепиться в АПЛ , и надеется, что она будет удачнее предыдущих. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 28 очками, из чего видно, что клуб подготовился гораздо качественнее. В домашнем матче с «Челси» у футболистов также будут шансы зацепиться за очки, если исключить грубые ошибки в обороне. Два последних матча «Фулхэма» завершились победами над «Халл» (2:0) в кубке ФА и над «Лестером» в АПЛ (1:0).

«Челси» имеет большие проблемы с результатами, а болельщики очень недовольны кадровой политикой клуба. Сейчас «аристократы» занимают только 10 место в АПЛ с набранными 25 баллами и в ближайшее время им необходимо менять ситуацию, чтобы вернуться в зону еврокубков. В прошлой игре кубка ФА «Челси» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:4), а в чемпионате также минимально уступил «горожанам» (0:1).

Информация для ставок

«Фулхэм» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

«Челси» проиграл в семи встречах из десяти за последнее время

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фулхэм» уступил «Челси» в семи последних поединках

Прогноз

«Челси» очень много проигрывает и на данный момент выглядит слабее «Фулхэма», несмотря на статус фаворита. Предлагаем сделать ставку на хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.35.