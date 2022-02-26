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«Генк» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

сегодня, 11:04
Кортрейк

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Кортрейка» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.255.68
Фонбет 1.58 4.20 5.50
Мелбет 1.60 4.30 5.30
1XBET 1.60 4.30 5.30
BetBoom 1.56 4.19 5.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Генк» нестабильно выступает в последних матчах и за пять туров смог набрать девять очков. Коллектив занимает последнее восьмое место, которое сохраняет место в плей-офф и набрал 41 очко. Тем не менее, клуб опережает ближайшего оппонента на три пункта и в случае неудачных поединков в ближайшее время, будет вынужден опуститься вниз на несколько позиций. В двух прошлых матчах «Генк» проиграл «Андерлехту» (0:2), а ранее оказался сильнее «Мехелена» (4:1).

«Кортрейк» не мог набрать очки несколько туров подряд, но в последней игре одержал долгожданную победу, что добавило уверенности в собственных силах. Клуб идет на 11 месте с 37 набранными очками и от зоны вылета его отделяет 14 баллов. Матч с «Генком» будет принципиальным и может существенно повлиять на расположение команд в турнирной таблице. В последней игре «Кортрейк» разгромил на своем поле «Зюлте-Варегем» (5:0), а ранее проиграл «Беерсхот-Вилрийк» (1:2).

Информация для ставок

  • «Кортрейк» выиграл только два матча на своем поле из десяти последних
  • «Генк» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем поле
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Генк» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кортрейком »

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные турнирные задачи. Предполагаем, что «Генк» продлит успешную статистику с «Кортрейком» и одержит важную победу. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.57.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.65 1.81 2.11
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.22 1.68
1XBET 2.22 1.68
Все комментарии
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сегодня в 13:24
Футбольный клуб «Генк» одержит победу.
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сегодня в 13:23
Футбольный клуб «Генк» выиграет матч.
Mekail
Mekail
сегодня в 11:54
Генк разошелся не на шутку и до поражения от Андерлехта в последнем туре одержал семь рядовых побед, да и вообще после неудачного старта десять туров шел без поражений. Интересно,что команда совсем не стремится к тотальному контролю мяча, как правило,предпочитая уступать владение сопернику. В некоторых встречах процент владения Генка составлял менее 40%. Но при этом КПД просто шикарный для таких показателей, даже в таком тотальном первенстве, как бельгийское. Никаких проблем с созданием моментов у чужих ворот у Генка нет, отсюда и большое количество как ударов по воротам вообще, так и конкретных попаданий в створ. Кортрийк достаточно уперт для того, чтобы проигрывать разгромно, но и разжиться очками против сегодняшнего Генка, еще и на его поляне, думаю, будет очень проблематично. На чистую же победу кэф. слишком мал. Максимальный на данный момент предлагает Пинка,это 1.69 и это очень близко к действительной вероятности, но это и очень дешево... Всем благ.
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