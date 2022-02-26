«Генк» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

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сегодня, 11:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Кортрейка» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Генк» нестабильно выступает в последних матчах и за пять туров смог набрать девять очков. Коллектив занимает последнее восьмое место, которое сохраняет место в плей-офф и набрал 41 очко. Тем не менее, клуб опережает ближайшего оппонента на три пункта и в случае неудачных поединков в ближайшее время, будет вынужден опуститься вниз на несколько позиций. В двух прошлых матчах «Генк» проиграл «Андерлехту» (0:2), а ранее оказался сильнее «Мехелена» (4:1).

«Кортрейк» не мог набрать очки несколько туров подряд, но в последней игре одержал долгожданную победу, что добавило уверенности в собственных силах. Клуб идет на 11 месте с 37 набранными очками и от зоны вылета его отделяет 14 баллов. Матч с «Генком» будет принципиальным и может существенно повлиять на расположение команд в турнирной таблице. В последней игре «Кортрейк» разгромил на своем поле «Зюлте-Варегем» (5:0), а ранее проиграл «Беерсхот-Вилрийк» (1:2).

Информация для ставок

«Кортрейк» выиграл только два матча на своем поле из десяти последних

«Генк» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем поле

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Генк» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кортрейком »

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках и решают разные турнирные задачи. Предполагаем, что «Генк» продлит успешную статистику с «Кортрейком» и одержит важную победу. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.57.