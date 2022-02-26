«Генк» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.57. Победа «Кортрейка» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.
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завтра, 18:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Генк» нестабильно выступает в последних матчах и за пять туров смог набрать девять очков. Коллектив занимает последнее восьмое место, которое сохраняет место в плей-офф и набрал 41 очко. Тем не менее, клуб опережает ближайшего оппонента на три пункта и в случае неудачных поединков в ближайшее время, будет вынужден опуститься вниз на несколько позиций. В двух прошлых матчах «Генк» проиграл «Андерлехту» (0:2), а ранее оказался сильнее «Мехелена» (4:1).
«Кортрейк» не мог набрать очки несколько туров подряд, но в последней игре одержал долгожданную победу, что добавило уверенности в собственных силах. Клуб идет на 11 месте с 37 набранными очками и от зоны вылета его отделяет 14 баллов. Матч с «Генком» будет принципиальным и может существенно повлиять на расположение команд в турнирной таблице. В последней игре «Кортрейк» разгромил на своем поле «Зюлте-Варегем» (5:0), а ранее проиграл «Беерсхот-Вилрийк» (1:2).
Информация для ставок
- «Кортрейк» выиграл только два матча на своем поле из десяти последних
- «Генк» не проигрывает уже шесть матчей подряд на своем поле
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Генк» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Кортрейком »
Прогноз
Обе команды нуждаются в очках и решают разные турнирные задачи. Предполагаем, что «Генк» продлит успешную статистику с «Кортрейком» и одержит важную победу. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.57.