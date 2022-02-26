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«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

сегодня, 11:15
Стандард

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Стандарда» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.255.68
Фонбет 1.58 4.20 5.50
Мелбет 1.60 4.30 5.30
1XBET 1.60 4.30 5.30
BetBoom 1.56 4.19 5.68

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.84.

Форма команд

«Гент» находится в верхней части турнирной таблицы и рассчитывает остаться в зоне плей-офф по итогам сезона. На данный момент коллектив занимает пятое место с 46 баллами, но плотность в турнирной таблице очень высокая и любая неудача может привести к понижению. В предстоящем поединке коллективу необходимо на поле доказать свое преимущество, что сделать будет не так просто. Два последних матча «Гента» завершились победами над «Серен Юнайтед» (4:0) и «Эйпеном» (1:0).

«Стандард» не может выиграть уже несколько поединков и располагается очень близко к зоне вылета. Клуб занимает 14 место и имеет в своем активе 29 очков, что нельзя назвать удовлетворительным результатом. Разница мячей в чемпионате также оставляет желать лучшего (29:43) и требует немедленного усиления линии обороны. В прошлом туре «Стандард» минимально уступил «Остенде» (0:1), а ранее проиграл «Генку» (0:2).

Информация для ставок

  • «Гент» выиграл три последних матча в чемпионате Бельгии
  • «Стандард» выиграл только два поединка из десяти последних на своем стадионе
  • «Гент» выиграл три последних встречи у «Стандарда»
  • Четыре из пяти последних личных встреч коллективов закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Гент» выглядит увереннее своего соперника и имеет преимущество в последних личных встречах. Предполагаем еще одну уверенную победу гостей, сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.27 1.65 1.81 2.11
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.22 1.68
1XBET 2.22 1.68
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:41
Льежская команда спокойно доигрывает сезон, который смело может назвать провальным.... медальные амбиции разбились о лед довольно быстро и сейчас хозяева идут в Лиге Жупилье 14ыми.... вылет подопечным Эльснера не грозит, но и выше подняться точно они не смогут в топ 8, так что просто доигрывают сезон... Гент же благодаря последним результатам не теряет надежд на попадание в топ 4, хотя не только победы подопечных Ванхазенбрука позволят "буйволам" войти в чемпионский Плейофф.... гости в отличной форме и после выноса Серена 4-0 во вторник в отложенном матче они сейчас занимают 5ое место.... до Андерлехта 5 очков и нужны "осечки пурпурных", но Гент с 3мя победами кряду и мощной игрой в атаке в состоянии никчемный Стандард вынести вперед ногами.... Льеж уже бросил играть и доигрывает чемпионат, а у команды наверняка будет новый тренер в новом сезоне, тогда как у Гента есть мотивация подняться выше в чемпионский Плейофф, у гостей 3 победы подряд и великолепная форма, так что в 4ый раз подряд они вполне 2 в ворота хозяев отправить могут.
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