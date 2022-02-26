«Стандард» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2022)

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сегодня, 11:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.77. Победа «Стандарда» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.84.

Форма команд

«Гент» находится в верхней части турнирной таблицы и рассчитывает остаться в зоне плей-офф по итогам сезона. На данный момент коллектив занимает пятое место с 46 баллами, но плотность в турнирной таблице очень высокая и любая неудача может привести к понижению. В предстоящем поединке коллективу необходимо на поле доказать свое преимущество, что сделать будет не так просто. Два последних матча «Гента» завершились победами над «Серен Юнайтед» (4:0) и «Эйпеном» (1:0).

«Стандард» не может выиграть уже несколько поединков и располагается очень близко к зоне вылета. Клуб занимает 14 место и имеет в своем активе 29 очков, что нельзя назвать удовлетворительным результатом. Разница мячей в чемпионате также оставляет желать лучшего (29:43) и требует немедленного усиления линии обороны. В прошлом туре «Стандард» минимально уступил «Остенде» (0:1), а ранее проиграл «Генку» (0:2).

Информация для ставок

«Гент» выиграл три последних матча в чемпионате Бельгии

«Стандард» выиграл только два поединка из десяти последних на своем стадионе

«Гент» выиграл три последних встречи у «Стандарда»

Четыре из пяти последних личных встреч коллективов закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Гент» выглядит увереннее своего соперника и имеет преимущество в последних личных встречах. Предполагаем еще одну уверенную победу гостей, сделать ставку на которую можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.77.