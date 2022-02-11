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«Генк» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2022)

вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Генку», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.98. Успех «Стандарда» будет стоить 3.55 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.174.58
Фонбет 1.70 4.15 4.60
BetBoom 1.67 3.94 4.89

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.71. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.14. «Обе забьют» — 1.63, хотя бы одна команда не забьет – 2.2.

Форма команд

«Стандард» выиграл только один матч из пяти последних матчей в чемпионате, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда занимает 13 место в турнирной таблице и набрал 29 очков, опережая соперников из зоны вылета на шесть пунктов. Чтобы не опуститься ниже, тренерскому штабу следует поработать над реализацией команды и усилить линию обороны, ведь клуб пропустил уже 40 мячей. Последние две встречи «Станадарда» завершились ничьей с «Серкль Брюгге» (1:1) и поражением от «Мехелена» (1:2).

«Генк» удерживает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и набрал 10 очков в последних пяти турах. Клуб на данный момент не готов бороться за самые высокие места, ведь отставание от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» составляет уже 25 очков. В предстоящей игре с соперником из нижней части турнирной таблицы у коллектива есть хорошие шансы побороться за победу. В прошлом туре «Генк» обыграл «Зюлте-Варегем» (2:0), а ранее уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2).

Информация для ставок

  • «Генк» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Стандард» одержал две победы
  • «Генк» забивал в восьми из десяти домашних встречах за последнее время
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Предполагаем, что коллективы минимум по одному разу поразят ворота соперника.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.69 1.75 2.08
Фонбет 2.15 1.70
Все комментарии
7jgd9ydh7s9g
7jgd9ydh7s9g
вчера в 17:00
Футбольный клуб «Генк» одержит победу.
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