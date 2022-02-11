«Генк» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.02.2022)

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вчера, 15:21

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Генку», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.98. Успех «Стандарда» будет стоить 3.55 в букмекерской конторе Фонбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.71. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.14. «Обе забьют» — 1.63, хотя бы одна команда не забьет – 2.2.

Форма команд

«Стандард» выиграл только один матч из пяти последних матчей в чемпионате, что не может радовать болельщиков и руководство. Команда занимает 13 место в турнирной таблице и набрал 29 очков, опережая соперников из зоны вылета на шесть пунктов. Чтобы не опуститься ниже, тренерскому штабу следует поработать над реализацией команды и усилить линию обороны, ведь клуб пропустил уже 40 мячей. Последние две встречи «Станадарда» завершились ничьей с «Серкль Брюгге» (1:1) и поражением от «Мехелена» (1:2).

«Генк» удерживает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и набрал 10 очков в последних пяти турах. Клуб на данный момент не готов бороться за самые высокие места, ведь отставание от лидера «Юнион Сент-Жиллуаз» составляет уже 25 очков. В предстоящей игре с соперником из нижней части турнирной таблицы у коллектива есть хорошие шансы побороться за победу. В прошлом туре «Генк» обыграл «Зюлте-Варегем» (2:0), а ранее уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2).

Информация для ставок

«Генк» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Стандард» одержал две победы

«Генк» забивал в восьми из десяти домашних встречах за последнее время

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Статистика встреч между командами довольно сложная, поэтому определить победителя в этой встрече непростая задача. Рекомендуем выбрать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет. Предполагаем, что коллективы минимум по одному разу поразят ворота соперника.