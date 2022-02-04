«Генк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.02.2022)

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вчера, 11:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Генк» только в прошлом туре прервал серию без поражений, которая длилась несколько матчей. Команда пытается закрепиться в первой восьмерке турнирной таблицы, которая дает право сыграть в плей-офф по окончанию сезона. Перед стартом очередного тура «Генк» идет на десятом месте с 32 набранными очками и в матче с командой с низов турнирной таблицы постарается набрать максимум очков. В двух последних поединках «Генк» проиграл лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2), а ранее разгромил «Беерсхот-Вилрийк» (4:1).

«Зюлте-Варегем» находится в плохой ситуации и находится на 16 месте опережая команду из зоны вылета всего на два очка. Чтобы не опуститься еще ниже коллективу необходимо набирать очки в ближайших поединках. Команда пропустила 52 гола, что является худшим результатом в чемпионате Бельгии. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» сыграл вничью с «Беерсхотом-Вилрийк» (3:3), а ранее разошелся миром с «Оуд-Хеверли» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Генка» завершились исходом «обе забьют»

«Зюлте-Варегем» выиграл всего два поединка из последних десяти на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды решают разные турнирные задачи, но одинаково нуждаются в очках. Предполагаем, что зрители увидят большое количество голов и насыщенный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.