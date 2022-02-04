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«Генк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (06.02.2022)

вчера, 11:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Генк». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Зюлте-Варегем» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.395.127.43

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Генк» только в прошлом туре прервал серию без поражений, которая длилась несколько матчей. Команда пытается закрепиться в первой восьмерке турнирной таблицы, которая дает право сыграть в плей-офф по окончанию сезона. Перед стартом очередного тура «Генк» идет на десятом месте с 32 набранными очками и в матче с командой с низов турнирной таблицы постарается набрать максимум очков. В двух последних поединках «Генк» проиграл лидеру «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2), а ранее разгромил «Беерсхот-Вилрийк» (4:1).

«Зюлте-Варегем» находится в плохой ситуации и находится на 16 месте опережая команду из зоны вылета всего на два очка. Чтобы не опуститься еще ниже коллективу необходимо набирать очки в ближайших поединках. Команда пропустила 52 гола, что является худшим результатом в чемпионате Бельгии. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» сыграл вничью с «Беерсхотом-Вилрийк» (3:3), а ранее разошелся миром с «Оуд-Хеверли» (1:1).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Генка» завершились исходом «обе забьют»
  • «Зюлте-Варегем» выиграл всего два поединка из последних десяти на выезде
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды решают разные турнирные задачи, но одинаково нуждаются в очках. Предполагаем, что зрители увидят большое количество голов и насыщенный поединок. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.49 2.14 1.72
Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 11:16
Генк победит.
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