«Гент» — «Брюгге». Прогноз на матч кубка Бельгии (16.01.2024)

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вчера, 13:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Гента» оценивается по 2.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры не сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Гент» после нескольких неудачных поединков, смог выиграть три последних и уверенно подходит к кубковой встрече с «Брюгге». Несмотря на то, что букмекеры не считают хозяев фаворитами, команда не намерена весь матч сидеть в обороне. В чемпионате «Гент» идет на третьем месте с 38 баллами и отстает от лидера на 10 пунктов. Два последних матча завершились товарищеской победой над «ЧФР Клуж» (2:1) и успехом с «Кортрейком» (2:0) в чемпионате.

«Брюгге» всего на два пункта отстает в турнирной таблице от «Гента», но в этом матче это не имеет значения. Команда определенно находилась на спаде и любой трофей будет для нее очень ценным. Выход в полуфинал уже является неплохим достижением, и гости приложат максимум усилий для этого. В прошлой товарищеской игре «Брюгге» крупно обыграл «Нюрнберг» (3:0) и поделил очки с лидером чемпионата «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:1).

Информация для ставок

«Гент» выиграл три последних матча подряд

«Брюгге» выиграл шесть из восьми последних матчей на выезде

«Брюгге» проиграл два из пяти последних матчей с «Гентом» при трех победах

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют личные встречи малорезультативно и мы предполагаем, что в этот раз зрители также не увидят большого количества мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.