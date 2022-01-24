«Гент» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.01.2022)

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вчера, 12:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Остенде» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Гент» занимает 5 место в чемпионате и играет с переменным успехом. В последних пяти турах команда выиграла только один поединок, а большинство из них свела к ничейному результату. Чтобы достичь более высоких результатов, коллективу вместе с тренерским штабом следует поработать над реализацией, которая оставляет желать лучшего (35 мячей). В последнем матче чемпионата Бельгии «Гент» сыграл вничью с «Шарлеруа» (0:0), а ранее разошелся миром и с «Кортрейком» (0:0).

«Остенде» находится не в лучшем физическом состоянии, о чем говорят три набранных очка в пяти последних турах чемпионата. Клуб идет на 15 месте и набрал 23 очка, тем не менее отрыв от зоны вылета составляет четыре пункта, что дает повод задуматься о сохранении прописки на следующий сезон. Последние два тура закончились для «Остенде» неприятными поражениями от «Антверпена» (1:2) и «Генка» (0:4).

Информация для ставок

«Гент» не может выиграть уже четыре матча подряд

«Остенде» смог забить только в трех выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Гент» выиграл четыре последних домашних поединка с «Остенде»

Прогноз

«Остенде» редко побеждает и трудно поверить, что это изменится в выездном матче против «Гента». Хозяева имеют преимущество не только в своем поле, но и в классе игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу «Гента» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.93.