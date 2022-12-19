«Гент» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.12.2022)

1671444381

вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Генку», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.75. Успех «Стандарда» будет стоить 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.9.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.8. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.2. «Обе забьют» — 1.75, хотя бы одна команда не забьет – 2.1.

Форма команд

«Гент» в последних турах чемпионата Бельгии показывал неплохие результаты, что позволило клубу подняться вверх по турнирной таблице. Сейчас команда занимает пятое место с 30 баллами и отстает от ближайшего соперника на три балла. В прошлом туре «Гент» разгромил «Кортрейк» (5:0), а ранее в кубке страны не оставил шансов «Дессель Спорт» (5:0).

«Стандард» в последних матчах чаше проигрывал и это не позволяет команде закрепиться в плей-офф. Сейчас команда занимает седьмое место с 25 баллами, но любая потеря очков с большой вероятностью опустится на одну-две позиции. Два последних матча чемпионата Бельгии «Стандарда» закончились поражениями от «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:3) и «Эйпена» (2:3).

Информация для ставок

«Стандард» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Гент» выиграл шесть последних поединков во всех турнирах

«Гент» выиграл у «Стандарда» четыре из пяти последних матчей в чемпионате

Прогноз

Статистика встреч между командами говорит о большом преимуществе «Гента», как и результаты последних туров в нынешнем сезоне. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.