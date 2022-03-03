«Герта» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (05.03.2022)

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вчера, 12:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» Ф линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 2.18. На ничейный результат можно поставить по 3.45, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.58.

Форма команд

«Герта» имеет большие проблемы с результатами и сейчас уже вынуждена бороться за выживание в Бундеслиге. Клуб набрал 23 очка и набрал всего один балл в пяти последних турах. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над линией обороны, ведь клуб пропустил уже 54 мяча, что является вторым снизу результатом. Два последних матча «Герта» проиграла «Фрайбургу» (0:3), а ранее была разгромлена «РБ Лейпцигом» (1:6).

«Айнтрахт» Ф также находится не в лучшей кондиции и проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Германии. Команда набрала 31 очко в чемпионате и расположилась на десятом месте. Чтобы претендовать на еврокубки, клубу необходимо обыграть девять очков, что сделать будет не так просто. В прошлом туре Бундеслиги «Айнтрахт» Ф проиграл «Баварии» на своем поле (0:1), а ранее минимально уступил «Кельну» (0:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл четыре матча из десяти последних встреч, а «Герта» выиграла всего один поединок

Пять из шести последних матчей «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют — нет»

«Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех последних матчей с «Гертой»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектива очень нестабильно выступают, и любые очки будут им на вес золота. Предполагаем, что команды не выявят победителя, а сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Фонбет.